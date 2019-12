Nooit meer bang om te vallen: redactrice Geertrui overwon haar fobie met EMDR-therapie

Fit & Gezond De angst om te vallen beheerste tot voor kort vaker mijn leven dan me lief was. Daar wilde ik komaf mee maken, voor mezelf, maar ook voor mijn zonen. Want er is niks cools aan een mama die te pas en te onpas ‘Pas op!’ roept. Tijd dus om mijn bange ik vriendelijk maar kordaat de deur te wijzen.

Al zolang ik me kan herinneren, heb ik ­situaties vermeden waarbij ik kon vallen. Hoewel ik best een sportief kind was – ik deed ballet – blijven de lessen toestel­turnen in mijn geheugen gegrift. Geen enkele keer durfde ik over de balk te stappen. Over de bok springen? Het is me nooit gelukt. Ik nam telkens een aanloop, om vlak voor de bok te verstijven. Hoewel ik graag naar school ging, herinner ik me levendig de opluchting na mijn laatste turnles ooit.

Ook nu sluipt die angst ongemerkt mijn dagelijks leven binnen. Zo zal ik nooit hoge hakken dragen, net door diezelfde angst. Maar de jongste jaren heb ik mezelf wel gedwongen om wat grenzen te verleggen. Ik leerde samen met mijn man en mijn zonen skiën, op zich al een enorme overwinning. Alleen: keer op keer blokkeer ik op de piste op hetzelfde stukje en sta ik daar als bevroren. Ik laat mezelf onder geen beding toe om te vallen. Niet alleen vind ik dat erg, ik wil de angst ook niet op mijn zonen overzetten. Dat ik iets wat zo lang mijn leven beheerste eindelijk durf aan te ­pakken, bezorgt me behoorlijk wat stress. Het is dan ook met klamme handjes dat ik te rade ga bij psycholoog en EMDR-therapeut Sven Destaerke: “Iedereen is soms bang, en dat is goed. Ons angstsysteem zorgt ervoor dat we paraat blijven voor elk gevaar dat op de loer ligt. De reactie die jij hebt als je geblokkeerd op een berg staat, is een van de drie typische die zich voordoen bij gevaarlijke situaties. Een eerste reactie is vluchten, een tweede vechten en de derde is ­blokkeren. Het feit dat jij blokkeert – vroeger ­tijdens de turnles, nu tijdens het skiën – toont aan dat de samenwerking in het brein tussen de prefrontale ­cortex of het beslissingscentrum en de emotionele ­regulering scheefzit. Als er zaken uit het verleden niet verwerkt zijn, worden ze herbeleefd alsof ze zich nu afspelen. Dan kom je in irrationele angsten ­terecht, met reacties die niet in verhouding staan tot wat er op dit moment gebeurt.”

Veilige plaats

Als ik EMDR-therapie wil ­volgen, is het belangrijk dat dat in een veilig kader ­gebeurt. Niet alleen moet je je veilig voelen, ook daarna is het belangrijk dat je omgeving weet dat je EMDR doet, dat je bij iemand terechtkan en erover kan praten. “Op voorhand moet ik uitsluiten of er risicofactoren zijn, want het gebeurt weleens dat tijdens de therapie een doos van Pandora ­geopend wordt met nog onverwerkte trauma’s, en dat kan enorm heftig zijn.” Daarom werken we tijdens onze eerste sessie aan het oproepen van een veilige plaats waar ik tijdens de therapie naartoe kan. Ik moet denken aan een moment waarop ik me volledig op mijn gemak voelde. Dat is zonder twijfel de herinnering aan een warme zomerse middag in ­Frankrijk met mijn gezin. Ik sluit mijn ogen, denk aan dat beeld en maak knijpbewegingen in mijn bovenarmen. Door dat een aantal keren te doen, krijg ik na een tijdje automatisch dat beeld voor ogen als ik in mijn bovenarmen knijp. We spreken ook een stopteken af, mocht het te heftig worden. “In ­EMDR-therapie word je niet geconfronteerd met echt ­gevaar, de blootstelling is imaginair”, zegt Sven. “De taak van de psycholoog is om het spanningsveld op te voeren en de imaginaire blootstelling aan gevaar zo groot ­mogelijk te maken.” Terwijl hij het vertelt, voel ik de spanning in mijn benen toenemen en zie ik mezelf ­alweer weifelend op die berg staan.

In een eerste fase gaan we samen op zoek naar de sleutelherinnering, de allereerste traumatische herinnering aan toen de valangst de kop opstak. Dat blijkt het moment te zijn waarop ik als kleuter met mijn driewielertje van onze oprit naar ­beneden fietste en viel, waarna mijn papa, in mijn ­herinnering, kwaad werd omdat ik gevallen was. Mijn brein heeft die gebeurtenis niet kunnen plaatsen en daarom is ze in een herinnering blijven vastzitten. Met EMDR kunnen we de herinnering losmaken en in het brein integreren, waardoor ze geen invloed meer zal uitoefenen of klachten zal veroorzaken. Sven vraagt me de herinnering te visualiseren en te zeggen wat ik over mezelf denk op dat moment. Daarna moet ik verwoorden wat ik over mezelf zou willen geloven in die situatie (dat ik wel dapper ben) en wat ik daarbij voel (opluchting). Op een schaal van 1 tot 10 moet ik aangeven hoeveel spanning ik ervaar bij die ­gebeurtenis en waar ik de spanning in mijn lichaam voel. Er zit een knoop in mijn maag, een zwaarte in mijn schouders en in mijn benen.

Als volgende stap vraagt Sven me om het moeilijke beeld nog eens te visualiseren, samen met de negatieve gedachte (zie mij daar nu bezig), en te letten op wat ik voel in mijn ­lichaam. We zitten ­geschrankt tegenover ­elkaar – als de bestuurders van twee bootjes die elkaar kruisen – en Sven beweegt zijn vingers een poosje horizontaal heen en weer. Daarna stopt hij en vraagt me te beschrijven wat er komt. Dat proces herhaalt zich: de ene keer herinner ik me mensen, de andere keer hoor ik stemmen, of komen ­bepaalde kleuren beter in het beeld. Hij vraagt me ook om ­telkens mijn lichaam te scannen op de hoeveelheid spanning. Terwijl we verdergaan met de sets van oogbewegingen, voel ik de spanning wegebben, terwijl ik in mijn herinnering zelfs niet meer val en blij met een vriendinnetje de straat op fiets.

Sven vraagt me terug te gaan naar de oorspronkelijke situatie en aan te geven hoeveel spanning er nu nog zit. Die is niet volledig weg. En in een volgende sessie, twee weken later, gaan we nog even verder met het huidige beeld. Het is al donker als ik naar huis rij en ik voel me ongelofelijk moe. Die nacht heb ik een enorm realistische droom. Tot 72 uur na de sessie kan het nog doorwerken in je brein, vertelde Sven. En dat voel ik ook.

Roze rugzak

In de volgende sessie gaan we terug naar de eerste herinnering waar ik op vastliep. Sven vraagt me hoe ik mezelf in de situatie zie en hoe fel ik geloof dat ik de situatie anders zal kunnen bekijken. Na nog enkele sets van oogbewegingen en lichaamsscans voel ik me niet langer bang, maar blij omdat ik mag gaan fietsen. Ik krijg de vraag wat ik die kleine Geertrui met haar roze fiets cadeau zou doen. Ik schenk mezelf een roze rugzakje van de Troetelbeertjes, en vol zelfvertrouwen fiets ik in herinnering met een vriendinnetje de straat op. De spanning is weg.

Dan komt de eerste test, de ­skivakantie met mijn gezin. In de EMDR-sessie die eraan voorafgaat, gaat Sven

specifiek terug naar de herinnering die ik heb als ik geblokkeerd raak. Wat voor mij goed werkt, is dat ik nu de funfactor koppel aan die herinnering. Zolang ik het speels opvat, gaat het als vanzelf. Sven vraagt me daarop te focussen. Zodra ik op de latten sta, komt de training van de veilige plek waar ik naartoe kan goed van pas. Ik gebruik ze op de stoeltjeslift, voor ik naar beneden moet skiën – ooit slaagde ik erin om uit pure paniek de skileraar mee onder de stoeltjeslift te trekken – en mijn man en zonen zijn onder de indruk. Het skiën gaat vlot, tot ik op dag drie blokkeer, op datzelfde stukje ­afdaling. Ik vervloek mezelf en foeter wat af. Uiteindelijk raak ik weer in beweging en ski ik achter mijn zoon de helling af. Met een deuk in mijn zelfvertrouwen. In totaal gaan we zes sessies lang met herinneringen aan de slag en ik voel me zelfverzekerder worden. Ik durf al hakken aan te doen en loop er – naar mijn perceptie dan toch – al iets gezwinder mee rond. En ik boek voor ons gezin zowaar een surfvakantie, de woorden van Sven indachtig: “Als je van iets bang bent, is dat een teken dat je het moet doen. Het komt ­erop aan om steeds meer corrigerende ­ervaringen op te doen. Je denken verandert er ook door, het wordt realistischer en zo bouw je aan meer vertrouwen en veerkracht. Met elke kleine overwinning haal je een stukje sterkte ­binnen.” In een afsluitende sessie werken we ­specifiek op de moeilijkheden en ongemakken die ik daarrond zie opduiken en stilaan leer ik mezelf ook toe te staan om te vallen. Surf’s up, een half jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik dit ooit zou doen.

NOG MANIEREN OM ANGST/TRAUMA TE VERWERKEN

• Cognitieve gedragstherapie

Die gaat ervan uit dat gedachten een invloed hebben op ons gedrag en op hoe we ons voelen, en omgekeerd. Via inzichten leer je het gedrag te beheersen en zo nodig te veranderen.

• Schrijftherapie

Het kan helpen om een verhaal te maken van de gebeurtenissen en momenten waarop je angsten ontstonden en om daarop terug te kijken vanuit het nu.

• De helende kracht van ouders

Net zoals ouders angsten kunnen ‘doorgeven’, kunnen ze die ook helpen helen. Zeker bij tieners is dat belangrijk. Ouders en kinderen kunnen er samen over praten. Dat kan imaginair, door naar een bepaald moment terug te gaan en te zeggen: je maakt me bang als je zegt dat ik niet mag vallen. Zo herschrijf je gebeurtenissen in je herinneringen.

Wat is EMDR?

EMDR is de afkorting van eye ­movement desensitization and reprocessing. De techniek wordt sinds 1987 toegepast bij de behandeling van posttraumatische stressklachten en wordt intussen ook ingezet voor onder andere angst, depressie en verslaving. Het betrekt niet alleen je gedachten maar ook je onderliggende gevoelens en lichaamsgewaarwordingen, om zo diepere heling mogelijk te maken. De combinatie van een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan en afwisselende oogbewegingen of andere stimuli maken het een krachtige tool. De therapeut vraagt de patiënt een trauma te beschrijven en er vervolgens naar terug te gaan via een beeld of een gevoel dat je met je problemen associeert. Tegelijk gebruikt de therapeut afleidende stimuli zoals een hand die van links naar rechts beweegt, of trillingen of geluiden via een koptelefoon. Zo worden er nieuwe beelden, gevoelens en ideeën opgeroepen, en worden de herinneringen minder gevoelig en kunnen ze verwerkt worden door de hersenen. EMDR doet dus een beroep op je associatieve vermogen.

EMDR bij burn-out

EMDR-technieken blijken ook erg effectief bij burn-out. Dat constateerde VUB-professor Elke Van Hoof als zaakvoerder van Huis voor Veerkracht met een ruime ervaring als trauma- en stresspsychologe. ‘Bij burn-outpatiënten is er net zoals bij traumapatiënten een onevenwicht tussen wat ze voelen en het logisch redeneren. EMDR is geschikt om het lichaam tot rust te brengen en tot betere copingstrategieën te komen. Ik werk ook als psycholoog, en in die functie ontwikkelde ik de burn-outtherapie ‘insourcing’, waarbij werkhervatting centraal staat. Als psychologen en psychotherapeuten de insourcingtechniek met daarbinnen de EMDR-techniek toepassen, stellen we vast dat patiënten gemiddeld na 92 dagen opnieuw in staat zijn om aan de slag te gaan. Dat is sneller dan het zorgpad dat zich nu uitrolt. We zijn heel grote voorstanders van de progressieve werkhervatting; je hoeft nog niet volledig genezen te zijn om terug te keren naar het werk. EMDR an sich is binnen de psychologie een heel jonge techniek waar nog volop onderzoek rond gebeurt. We staan nog maar aan de wieg van alle toepassingsmogelijkheden, maar onze insourcingtechniek bestaat uit veel meer dan EMDR natuurlijk. Daarom ben ik een enorme pleitbezorger van patient outcome measurements: parameters opvolgen om de tevredenheid en de impact van onze handelingen op te volgen.’

Info: www.huisvoorveerkracht.be

EMDR: do’s & don’ts

• EMDR-therapie is een heel individueel proces aan de hand van een standaardprotocol.

• De opleidingsgraad van de psycholoog is belangrijk. Ga aan de slag met een erkend therapeut die een ruime ervaring in dat type ervaringen heeft.

• Omdat het een krachtige uitwerking kan hebben, moet je voldoende steun ervaren in je omgeving.

• Je mag op dat moment niet onder te hoge druk staan. Midden in een crisisperiode kan EMDR hoogstens stabiliserend werken, maar kan je niet in de diepte werken.

• Bij vroegkinderlijke problematieken moet je een zeer ervaren psycholoog of therapeut hebben die met complexe PTTS of stressstoornis werkt. Want daar vertoont de hersenontwikkeling op zeer jonge leeftijd aparte patronen. Hoe vroeger de kwetsuren plaatsvonden, hoe meer je het op latere leeftijd zal zien. Als je een complexe achtergrond hebt, moet je beseffen dat het niet de snelste therapie is. Het vraagt continuïteit en een investering. Het mechanisme werkt zeer krachtig, maar je moet zelf echt aan de slag gaan. Het is geen magie.

www.emdr-belgium.be