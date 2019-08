Nog zin in een laatavondsnack? Dan is dit de beste keuze NA

06 augustus 2019

15u59

Bron: Well + Good, Goed Gevoel 2 Fit & Gezond Duikt er bij jou ook vaak ‘s nachts voor het slapengaan nog een hongertje op? Dan hoeven we je vast niet te vertellen hoe groot de verleiding dan is om in de snoepkast te beginnen graaien. Toch is er een voedingsmiddel dat je zowel een voldaan gevoel geeft als je nachtrust ten goede komt.

Net zoals met een volle maag onder de wol kruipen geen goed idee is, ga je ook beter niet te hongerig naar bed. Allebei zullen ze je slaap verstoren. Maar wat eet je dan het best als je om middernacht nog op zoek gaat naar een lateavondsnack? Een stukje fruit is sowieso een goede optie omdat het licht is, maar toch vullende voedingstoffen zoals vezels bevat. De beste hap? Die prijs gaat naar een banaan.

Bananen bevatten immers het stofje tryptofaan. “Tryptofaan is een grondstof voor serotonine. Omdat je lichaam dat essentiële aminozuur niet zelf kan aanmaken, moet je het via voeding binnenkrijgen”, vertelt apotheker en orthomoleculair voedingsspecialist Carmen Cheung. “Een tekort aan tryptofaan, en dus ook aan serotonine, kan leiden tot depressiviteit, angst, onrust, prikkelbaarheid en stemmingswisselingen. Doordat je lichaam als het donker is serotonine omzet in melatonine, je slaaphormoon, krijg je misschien ook last van slapeloosheid”, gaat ze verder.

En tryptofaan vind je dus in bananen, maar ook in andere voedingsmiddelen als amandelen, pompoenpitten, kalkoen, avocado en pure chocolade.

Daarnaast is een banaan de ideale snack omwille van zijn hoge aantal koolhydraten. Volgens de National Sleep Foundation helpen koolhydraten immers tryptofaan naar de hersenen te brengen waar het serotonine kan aanmaken. Een banaan bevat daardoor misschien wel iets meer koolhydraten en suikers dan ander fruit, maar hij is wel ook een goede bron van vezels die je darmflora gezond houden.

Tot slot zit er ook veel magnesium in de gele fruitsoort. Die vitamine werkt als een soort natuurlijke spierverslapper en helpt ook om hoofdpijn te voorkomen. Kortom, het ideale slaapmutsje dus.