Nog geen 30 en al kanker overleefd: “Iemand die zegt dat hij het wel alleen aankan, stort sowieso op een bepaald punt in”

Elk jaar wordt er bij 800 Belgische jongeren kanker vastgesteld. Aurélie en Jonas zijn twee van die jongeren. In totaal stijgt het aantal Belgen met kanker ook nog elk jaar en wat vaak over het hoofd gezien wordt is de nazorg. Vandaag, op de Werelddag tegen Kanker, doen Aurélie en Jonas graag hun verhaal.

“Toen mijn papa me bijna zes jaar geleden vertelde dat ik chronische leukemie had, heb ik twee seconden gedacht dat ik dood zou gaan. Ik zag mezelf al in een ziekenbed liggen, zonder haar en met een heel bleek gezicht. Toch veranderde die gedachte meteen. Ik wilde weten welke soort leukemie ik had, wat eraan gedaan kon worden en hoe het allemaal in zijn werk zou gaan. Zodra mijn papa me meer vertelde, dacht ik: is dat het maar?

De chronische leukemie was voor mij een ziekte waar ik makkelijk mee kon leven: ik moest gewoon elke dag een pilletje innemen. Al waren er natuurlijk wel neveneffecten: ik was snel moe, had soms krampen in mijn benen, sliep niet altijd goed en kon minder goed tegen alcohol, wat betekende dat ik minder kon uitgaan. Toch was het allemaal doenbaar en kon ik mijn leven eigenlijk gewoon voortzetten zoals daarvoor. Tot ik op een dag veel pijnsteken in mijn buik kreeg. In allerijl gingen we naar het ziekenhuis, waar ze twee dagen allerlei onderzoeken deden, maar zonder resultaat. En dan scheurde plots mijn milt. De chronische leukemie was overgegaan in acute leukemie. Ik moest meteen geopereerd worden en chemotherapie krijgen. Die combinatie was erg gevaarlijk. Ikzelf weet niets meer van die periode, maar de dokters vertelden mijn ouders dat de kans bestond dat ik het niet zou halen. Ik werd een week in een kunstmatige coma gehouden en daarna was het afwachten. Maar ik kwam erdoor. De eerste maand vloog voorbij, net zoals de tweede. Ik voelde bijna niets van de chemo: ik moest niet overgeven, voelde me niet misselijk en mijn vrienden kwamen continu langs.

Maar dan kwam de maand van de stamceltransplantatie. Eerst kreeg ik nog enkele dagen chemotherapie en daarna werd mijn hele lichaam bestraald als voorbereiding op de transplantatie. Fysiek was die maand echt het zwaarst. Mijn hele lichaam dat jeukte en een plots opkomende bloedneus die niet te stelpen was, zijn maar enkele voorbeelden. Doordat het fysiek zo zwaar werd, ging ik er ook mentaal op achteruit. Telkens als ik thuiskwam van het ziekenhuis voelde ik me verloren. Ik zat daar maar en was zo slap dat ik niets kon doen.

Op die momenten leer je wat je aan wie hebt. Ik ben teleurgesteld, maar ook aangenaam verrast door bepaalde mensen. Toch besef ik vooral dat ik gezegend ben met mijn vrienden. Zij zaten hier bijna elke dag, terwijl ik niets kon doen. De kijk op mijn familie is ook veranderd. Ik besef nu hoe sterk het voelt om familie te hebben die je ondanks alles steunt, in het bijzonder mijn ouders. Zij waren er altijd voor mij.

Ook op relationeel vlak was de ziekte een hele beproeving. Mijn vriend kreeg altijd de zwaarste lading van mijn frustraties. Hij was er van in het begin bij en heeft me al die tijd door dik en dun gesteund. Toen ik vroeg om me alleen te laten, deed hij dat. Vroeg ik om aandacht, dan gaf hij me die. Hij heeft het ook erg moeilijk gehad en ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe ik zou reageren mochten de rollen omgekeerd zijn. Ik hoop op dezelfde manier, want hij was echt een prachtvoorbeeld.

Ik heb ook geprobeerd om mezelf erdoor te trekken. Ik bleef tegen mezelf zeggen: je bent er nog altijd, nog even en je kan opnieuw jezelf zijn. En alles ging goed tot mijn gezicht enkele maanden geleden plots verdoofd aanvoelde. Uit de scans bleek dat ik een hersentumor had. Dan vraag je je wel af: stopt het dan nooit? Gelukkig viel die behandeling redelijk goed mee en was ik weer gemotiveerd om ertegenaan te gaan.

Uiteindelijk kreeg ik januari 2017 de laatste chemospuit in mijn ruggenmerg. Daarna heb ik me volledig opnieuw op mijn studies gegooid en behaalde ik mijn eerste master en daarna mijn tweede. Fysiek verliep alles behoorlijk goed. Ik volgde toen ook een programma in Leuven, KanActief, waarbij ik met lotgenoten samen ging trainen om fysiek weer sterker te worden. Nadien ben ik ook meteen beginnen te werken.

Op psychologisch vlak is het daarentegen momenteel een grotere strijd. Tijdens mijn behandeling zelf stond ik niet open voor psychologische bijstand; daar was ik toen nog niet klaar voor. Maar ik hoor veel mensen die kanker overleefd hebben zeggen: ‘De ziekte is voorbij, maar daarna begint het pas.’ De meesten vechten zich net zoals ik door de kanker, vaak met oogkleppen op, en soms is het pas jaren daarna dat je de psychologische gevolgen voelt. Ik merk nu, jaren later, dat ik zo hard veranderd ben en het moeilijk vind om mezelf terug te vinden in hoe ik nu ben tegenover hoe ik ervoor was. Ik ben altijd een vechter geweest, nu vind ik die persoon amper terug. Vroeger was ik ook echt een positivo, nu ben ik erg negatief geworden en dat weegt natuurlijk ook op je professionele en relationele leven. Zowel ik als mijn vriend zijn erg veel veranderd door al de watertjes die we doorzwommen hebben. Dan is het niet makkelijk om elkaar zowel op fysiek als psychologisch vlak terug te vinden. Ik communiceer heel moeilijk en voel me meteen aangevallen. Dat is niet alleen het gevolg van de ziekte zelf, ik heb immers ook zonder boe of bah een grote sprong van een 22- naar een 26- à 27-jarige moeten maken. Al die jaren daartussen zijn me afgenomen en heb ik niet kunnen meemaken waardoor ik compleet onvoorbereid aan het volwassen worden gestart ben.

Dat merk ik nu dan ook steeds vaker. Kanker overleven is één ding, maar je leven daarna verder zetten is vaak een pak moeilijker. Mensen denken: ‘Je hebt de ziekte overwonnen dus het gaat goed.’ Maar door velen wordt vergeten dat kanker zoveel meer impact op je leven heeft dan alleen maar de periode die je ziek bent. Jaren daarna komt het soms binnen wat je allemaal meegemaakt hebt. Ik ga niet liegen, er zijn momenten waarop ik enorm emotioneel word als ik denk aan wat ik doorstaan heb. Als ik dan kijk naar hoelang mijn weg is, raak ik volledig gedemotiveerd. Zoveel punten om aan te werken, waar moet ik beginnen? Daarom is die nazorg zo enorm belangrijk, zowel professionele hulp als uit je omgeving. Ik had echt een topdokter! Ik hoor hem nog maandelijks en daarnaast heeft KanActief mij enorm geholpen doordat ik in contact kwam met lotgenoten, alsook familie en vrienden uiteraard. Iemand die zegt dat hij het wel alleen aankan, die stort sowieso op een bepaald punt in. Ik kan het weten: je kan dat niet alleen dragen.”

Jonas kreeg op zijn 22ste teelbalkanker

“Toen ik enkele jaren geleden iets raars voelde aan mijn teelbal, begon ik meteen het internet af te schuimen op zoek naar een mogelijke oorzaak. Al snel stuitte ik op de symptomen van teelbalkanker. Maar de volgende dag voelde ik niets meer, dus besloot ik om gewoon naar de les te gaan. Tot ik later op die dag, toen ik naar het toilet ging, het opnieuw voelde. Meteen ben ik samen met mijn toenmalige vriendin naar de huisarts gegaan, maar die stelde me gerust. Zij dacht veeleer aan een cyste en vertelde me dat de kans erg klein was dat het teelbalkanker zou zijn. Voor de zekerheid stuurde ze me toch naar een privépraktijk om een echo te laten nemen.

Toen ze me daar vertelden dat mijn huisarts mijn resultaten absoluut diezelfde avond nog wilde bespreken, had ik het al door. Heel de rit naar daar vloeiden de tranen eruit. Daardoor was ik eigenlijk al voorbereid toen mijn huisarts uiteindelijk bevestigde dat het teelbalkanker was. Toch spookten er tal van vragen door mijn hoofd. Waarom ik? Wat nu? Hoe zal het allemaal in zijn werk gaan? Wat met mijn studies? Hoe moet ik het aan mijn ouders en familie vertellen? De momenten dat ik mijn ouders en grootouders moest inlichten waren de moeilijkste. Je ziet hoe die mensen van het ene op het andere moment volledig omslaan door iets wat jij aan hen vertelt. Als ik aan die reacties terugdenk, heb ik het nog altijd moeilijk.

Vier dagen na de diagnose werd mijn teelbal weggehaald. Daar was ik toen helemaal niet op voorbereid. Ik dacht dat ik alleen naar het ziekenhuis moest om mijn behandeling te bespreken, maar dat was dus niet zo. Toch ben ik ergens blij dat ik het niet wist. Zo had ik niet veel tijd om erover na te denken. De dag van het gesprek over de chemotherapie zal ik nooit vergeten: 13 november 2015. Dezelfde dag als de aanslagen in Parijs. Ik was al aangedaan door het gesprek, niet wetende wat me allemaal te wachten stond, en dan kom je ‘s avonds thuis en zie je al die afschuwelijke dingen. Vreselijk was die dag. Ongeveer een week erna begon de eerste kuur met chemotherapie en al bij al had ik weinig last van de bijwerkingen. Alleen mijn conditie ging razendsnel achteruit. Als ik 10 meter verder naar het toilet wilde wandelen, raakte ik volledig buiten adem en kreeg ik felle hartkloppingen. Maar uiteindelijk viel het naast enkele fysieke ongemakken nog mee en ook mijn conditie was snel weer in orde.

Ik pikte ook weer snel de draad op. Twee weken na mijn laatste chemo smeet ik me meteen op mijn schoolwerk; ik deed mee aan mijn eindexamens, begon aan mijn thesis en vervolledigde mijn stage. Toen ik in het ziekenhuis lag, sliep ik naast een oudere man. Die zei me dat ik mijn ‘klop’ pas na een tijdje zou krijgen, en hij had gelijk. Ik heb er nooit helemaal doorgezeten, maar in de maanden en jaren erna vloeiden er geregeld traantjes. Toch kon in principe alles doen zoals voordien, ik leerde gewoon alles wat meer te relativeren. Wat er meer heeft ingehakt, is de hartstilstand die ik in 2018 kreeg. Na de kanker wist ik dat ik minder kans had om ooit nog kinderen te krijgen, maar nu blijkt dat ik ook kamp met het Brugada-syndroom (een erfelijke aandoening waarbij de elektrische activiteit van het hart verstoord is nvdr.). En ik heb 50% kans om dat door te geven. Daar denk je wel bij na: je hebt al een iets kleinere kans op kinderen en dan moet je nog eens overwegen of je het risico wil nemen om dat syndroom door te geven. Wat ik wel merk is dat ik tegen anderen makkelijker kan zeggen dat ik een hartstilstand kreeg, dan dat ik kanker heb gehad. Over het hart kan je makkelijk mopjes maken en ik vind het niet erg als anderen dat ook doen. Je kan dan zeggen ‘Ik ben aan’t sterven, weeral’, of ik hoor weleens ‘Zie dat uw hart het niet begeeft hè’. Bij kanker gaat zoiets niet.

Ondertussen heb ik een inwendige defibrillator en ben ik ook al 2 jaar als communicatiemedewerker bij jeugdbeweging KLJ aan de slag. Een toffe job tussen veel jong geweld. Zowel de kanker als mijn hartaandoening bieden geen belemmeringen. Qua nazorg was ik op zich ook best tevreden. Ik moet nog regelmatig op controle, en aan psychologische bijstand heb ik nooit nood gehad. Mijn relatie liep daarentegen wel op klippen. Dat was erg moeilijk, aangezien zij me door heel die moeilijke periode geloodst heeft. Door de kanker heb ik ook een teelbal moeten laten wegnemen, wat zorgt voor een drempel om iemand nieuw te zoeken. In bepaalde situaties gaat die vrouw dat natuurlijk ook merken. (lacht)

Mentaal was het soms wel intensiever dan ik verwacht had. Ik besef nu dat het leven van het ene moment op het andere volledig kan omslaan en dat niets nog zeker is. Daardoor ben ik op sommige vlakken wat serieuzer geworden. Vroeger zou ik al snel tegen mensen zeggen: ‘Komaan, zet je eroverheen.’ Nu kan ik me veel beter inleven in andere mensen hun situatie en gevoelens. Wel kan ik er nog altijd moeilijk mee omgaan als ze op televisie over kanker praten. Dan zap ik meteen.”