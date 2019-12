Nog een reden om jezelf in het (winter)zonnetje te zetten: vitamine D werkt ook ontstekingsremmend Nele Annemans

12 december 2019

Voedingssupplementen met vitamine D en eiwitten kunnen helpen om chronische ontstekingen af te remmen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Vrije Universiteit Brussel.

Om tot die resultaten te komen onderzocht de onderzoeksgroep Frailty in Ageing onder leiding van professor Ivan Bautmans een groep van 380 oudere mensen met een beperkte mobiliteit. 13 weken lang kregen ze ofwel voedingssupplementen met vitamine D en eiwitten, ofwel een placebo.

Wat bleek? Bij de groep die een placebo kreeg, waren de chronische ontstekingen verhoogd. Bij de ouderen die wel een voedingssupplement met vitamine D en eiwitten gekregen hadden, vond er een stabilisering plaats van de ontsteking. Het supplement kon dus de verhoging van ontstekingen remmen.

Een van de karakteristieken aan ouder worden is het optreden van een chronische laaggradige ontsteking. Die lichte, maar chronische verhoging van ontstekingsstoffen in de bloedbaan ontstaat door verouderingsprocessen in het afweersysteem, toename in vetmassa en een zittende levensstijl. Een chronische laaggradige ontsteking versnelt het optreden van chronische ziektes zoals hart- en vaatziekten, diabetes en artrose.

“Een chronische laaggradige ontsteking heeft ook een invloed op de spierkracht en -massa en verhoogt onder meer de kwetsbaarheid bij oudere mensen en verlaagt daardoor hun zelfstandigheid. Het verhinderen of genezen van een chronische laagwaardige ontsteking draagt daarom zeker bij tot gezond ouder worden of healthy ageing”, vertelt Bautmans.

En vitamine D zou daaraan dus bijdragen. Vitamine D kan je vinden in vis, maar wordt ook aangemaakt na de blootstelling aan uv-zonnestralen. In de wintermaanden, als er maar weinig natuurlijk zonlicht is, worden dan ook vaak supplementen vitamine D aangeraden, zeker bij oudere mensen die vaak kampen met een tekort.