NIPT kan nu ook geslacht bij tweelingen bepalen Nele Annemans

22 juli 2019

13u08

Bron: Belga 2 Fit & Gezond De niet-invasieve prenatale test (NIPT), die al langer gebruikt wordt om bij een foetus chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen, geeft nu ook uitsluitsel over het geslacht van de baby bij tweelingzwangerschappen. Dat is te danken aan onderzoek van het Centrum Menselijke Erfelijkheid (CME) van de KU Leuven. Die geslachtsbepaling was tot voor kort enkel mogelijk bij eenlingen.

De NIPT is een eenvoudige test, via een bloedafname van de moeder vanaf de 12de week zwangerschap. In dat bloed zijn kleine stukjes DNA van de baby terug te vinden, en uit dat erfelijke materiaal kunnen onder meer afwijkingen zoals het downsyndroom worden afgeleid. Ook het geslacht - met name de aanwezigheid van het Y-chromosoom bij een jongen - kon ermee worden vastgesteld.

Maar toekomstige ouders van tweelingen vielen tot nu toe uit de boot. Bij een meisjestweeling was er geen probleem, maar als de NIPT het Y-chromosoom detecteerde, was niet mogelijk uit te maken of het om een jongen en een meisje dan wel om twee jongetjes ging. “We hebben dat opgelost door te berekenen hoe groot het aandeel Y-chromosoom is in het foetaal DNA. Zo kunnen we accuraat voorspellen of het om één of twee jongetjes gaat”, zegt professor Joris Vermeesch.

De professor geeft toe dat een echo ook helpt om het geslacht te bepalen. “Beide technieken kunnen elkaar wel versterken”, klinkt het. Vaak dient de geslachtsbepaling enkel om de nieuwsgierigheid van de toekomstige ouders te bevredigen, maar in sommige gevallen - zoals de aanwezigheid van genetische afwijkingen in de familie - kan het bepalen van het geslacht van de baby wel degelijk medisch verantwoord zijn.

Sommige wetenschappers stellen vragen bij de betrouwbaarheid van NIPT in geval van tweelingzwangerschappen, maar dat probleem is volgens professor Vermeesch intussen van de baan. “In het begin was daar nog discussie over, maar dat is nu zo goed als opgelost.” Onder bepaalde voorwaarden is deze test ook accuraat bij tweelingzwangerschappen, klinkt het.

De NIP-test wordt in ons land al 2 jaar terugbetaald door de ziekteverzekering. Ongeveer 90% van de zwangere vrouwen laat zich testen.