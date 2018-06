NINA test zomerse behandelingen: "Ideaal om je decolleté in topvorm te brengen" Reeks: NINA summerproof Birte Govarts

17 juni 2018

11u09 0 Fit & Gezond Elke week testen we een beautybehandeling uit om nu nog te boeken. Deze week een lift voor je buste. Een mooie decolleté met een stralende huid en mooi gevormde borsten willen we allemaal, helpt deze behandeling daarbij? Redactrice Birte testte uit.

Als we ons lichaam zomerklaar maken, vergeten we onze buste vaak. En dat is volgens Lynn De Coen, skincarespecialiste en eigenares van schoonheidsinstituut Lux, zonde. "De huid van je decolleté is dun en heeft baat bij een goede verzorging", legt ze uit. "De behandeling die ik aanbied, verbetert de elasticiteit van de huid – en kan zo dus helpen striemen te voorkomen – en modelleert de borsten."

Jojoba en silica

Razend benieuwd neem ik plaats op de behandeltafel. Eerst reinigt Lynn mijn buste met een zacht product. Daarna toniseert ze mijn huid om ervoor te zorgen dat de pH-waarde neutraal is, om vervolgens over te gaan tot een peeling met heel fijne korrels van jojoba en zuivere silica. Daarna smeert ze een crème met rijstmelk, sesamolie en proteïnen die ook in zijde zitten, en word ik in plasticfolie gewikkeld.

Na een tiental minuutjes verwijdert Lynn de folie en masseert ze de rest van het product in. "Deze behandeling is ideaal om je decolleté in topvorm te brengen voor je op vakantie gaat. Alleen mag je ze niet pas de dag voor vertrek laten uitvoeren. Het is beter dat je een drietal dagen van tevoren langskomt. Bovendien vermijd je zo overgevoelige reacties op de zon en transpiratie." Na 45 minuten verlaat ik Lynns zaak met een decolleté dat gezien mag worden én een heerlijk ontspannen gevoel.

Het verdict

Resultaat: je buste voelt na de behandeling streelzacht, ruikt heerlijk en heeft een prachtige glans.

+ Deze behandeling heeft een erg goede prijs-kwaliteitsverhouding. Bovendien is ze goedkoper als je ze combineert met een gezichtsbehandeling.

- De drempel om je borsten onder handen te laten nemen is íéts hoger dan bij andere behandelingen.

Stop Gravity Bust duurt 45 minuten en kost € 49, bij Lux in Gent. Meer info vind je op de website van Lux.