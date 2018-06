NINA test zomerse behandelingen: "Een combinatie van een zachte scrub en een packing" Reeks: NINA summerproof Liesbeth De Corte

24 juni 2018

11u11 0 Fit & Gezond Elke week testen we een beautybehandeling uit om nu nog te boeken. Deze week een contour- en shapebehandeling. Overtollig vet bestrijden met een scrub, packing en voedende olie? Redactrice Liesbeth testte uit.

Ik ben best streng voor mezelf. Bij andere vrouwen vind ik altijd enkele (of meestal heel veel) mooie eigenschappen, maar bij mezelf is dat andere koek. Zeker nu ik sinds ik werk ook overal wat ronder geworden ben. Nu het rokjesweer in het land is, is de contour- en shapebehandeling van Babor Spa dus welgekomen.

Fabeltjes

Eigenlijk gaat het om een combinatie van een zachte scrub en een packing. Het doel? Overtollige vetophopingen bestrijden en je lijf wat strakker en gladder maken. "Nee, het werkt niet tegen cellulitis", zegt beautyexperte Kim lachend als ze mijn hoopvolle blik ziet. "Er bestaan zeker behandelingen die de putjes en bultjes verminderen, maar dat ze van de ene dag op de andere allemaal verdwijnen is een fabeltje", duwt ze mijn ijdele hoop de grond in, terwijl ze mijn linkerarm met flinke bewegingen inwrijft met de scrub.

Na de packing mag ik douchen en word ik nog eens ingesmeerd met een voedende olie. Kim had voorspeld dat ik even zacht zou zijn als babybilletjes, en ze had gelijk. Het ruikt heerlijk fris, maar achteraf in de warme auto kleef ik wel een beetje aan de zetel. Desondanks voel ik me helemaal ontspannen en loop ik net iets vrolijker en zelfverzekerder in mijn jurkje rond. Maar ’s avonds thuis ziet het lief geen verschil. "Je ziet er altijd goed uit", probeert hij nog snel als hij mijn beteuterde blik ziet. Te laat, uiteraard, maar ach. Ik voel me veel beter in mijn vel, en daar gaat het toch om?

Het verdict

Resultaat: een huid even zacht als babybilletjes.

+ Je stapt helemaal relaxed buiten, met een boost voor je zelfvertrouwen.

- Bij warm weer kan je huid achteraf wat plakkerig aanvoelen.

De contour- en shapebehandeling met producten van Babor duurt een uur en een kwartier en kost € 120 euro, wij gingen testen bij ’t Zenhuys in Kontich. Meer info over deze behandeling? Surf dan naar de website van 't Zenhuys.