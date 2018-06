NINA test zomerse behandelingen: "Dit is écht een opkikker voor je billen" Reeks: NINA summerproof Eva Van Driessche

03 juni 2018

11u02 0 Fit & Gezond Elke week testen we een beautybehandeling uit om nu nog te boeken voor je vakantie. Deze week test redactrice Eva een natuurlijke afslankende kuur met koleoswortel.

Achter in de winkel van Yves Rocher schuilt een waar beautycentrum. Verrassend hoe kalm en sereen het aanvoelt, zo midden in de winkelstraat. Ze waarschuwen me dat een verstevigende kuur niet puur ontspannen is, ‘er zal gewerkt worden!’. En toch lig ik hier een uurtje te genieten. Met een flinke scrub met een droge handschoen wordt de drainage in mijn bovenbenen en op mijn buik op gang getrokken. Het voelt meteen gloeiend aan. Dan gaat de schoonheidsspecialiste aan de slag met de afslankende producten met koleoswortel.

Eventjes niksen

Ik vind het fijn dat er plantaardige ingrediënten gebruikt worden, dat voelt natuurlijk. Het ruikt ook niet onaangenaam. De massage is stevig, maar doet ook deugd. Daarna word ik nog ingewikkeld in folie (ook weer natuurlijk op basis van maiszetmeel) om de producten dieper te laten werken. Dat is het minst leuke deel van de behandeling, omdat je dan even ligt te niksen. Maar de tien minuten zijn zo om, want intussen krijg ik tips voor thuis. De massagetechnieken hebben namelijk ook daar hun nut.

Na de eerste behandeling hebben mijn billen en benen een fijne coup d’éclat. Mijn billen zien er echt opgekikkerd uit. Aan mijn buik is wat meer werk. Ik herhaal de behandeling vier keer en volg trouw het programma voor thuis. Mijn benen zien er een stuk beter uit, dus ik ben gemotiveerd om verder te doen.

Het verdict

Resultaat: stralende benen en billen boosten je zelfvertrouwen.

+ Een prima prijs-kwaliteitsverhouding, heel professioneel.

- Eén behandeling volstaat niet, je kan beter een kuurtje boeken.

Een afslankbehandeling met koleoswortel van Yves Rocher duurt 1 uur en kost €59. Je kan boeken in winkels met een instituut. Meer informatie over deze behandeling? Surf dan naar de website van Yves Rocher.