NINA test: een luxemassage die je strakker maakt Reeks: NINA summerproof Freja van Driessche

27 mei 2018

10u06 1 Fit & Gezond Elke week testen we een beautybehandeling uit om nu nog te boeken voor je vakantie. Deze week een luxemassage, die zo goed voelt dat het je al niet meer uitmaakt of je na afloop nu bikiniproof bent of niet. Art director Freja ging genieten...

En sneller dan verwacht is die zon daar weer. Hello, zomer! Dat die witte benen onder dat zomerjurkje bijna licht geven vind ik niet zo erg, maar die bovenbenen hebben er toch al steviger uitgezien en ook mijn buikje heeft al strakkere dagen gekend. "Een goede scrub en een stevige massage zullen al een stap helpen", vertelt schoonheidsspecialste Zoë me.

Rozige huid

De scrub stimuleert de bloedsomloop en de massage zorgt voor de drainage, zodat je benen lichter aanvoelen. Ik merk snel dat je scrubben hebt en scrubben. Mijn ene been wrijft ze in met olie, waarna ze met een droge scrub mijn been flink bewerkt. Er wordt net iets meer druk gebruikt dan je thuis zelf zou doen en het is wel aangenaam ontspannend als iemand anders het voor jou doet. Mijn huid ziet er minder vaal en iets roziger uit.

De scrub wordt afgewassen, en met een verstevigende olie begint Zoë aan een stevige massage. Ik geniet volop en bedenk dat het jammer is dat er geen vet op mijn rug zit, want dit is toch ook wel vooral genieten. Veel te snel is dit uurtje om en zien mijn benen en buik er flink rozig uit. Zijn ze nu steviger en zit mijn buik strakker? Nee, na één keertje niet, maar ik heb wel het idee dat de wintergrauwheid eraf is en dat mijn doorbloeding beter is. Misschien eens nadenken over zo’n tienbeurtenarrangement.

Het verdict

Resultaat: het is zalig om zo’n behandeling te ondergaan.

+ Mijn benen voelen minder zwaar aan.

- Een strak bikinilijf krijg je niet via massage.

De Body Shaping Aroma Blend met producten van Decléor duurt 60 minuten en kost € 60 bij Planet Parfum. Ook verkrijgbaar in een kuur van 10 beurten + 2 gratis beurten voor € 600 euro - meer info vind je op de website.