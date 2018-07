NINA summer challenge: de okseldetox uitgetest Liesbeth De Corte

15 juli 2018

12u03 2 Fit & Gezond Je elke dag zo piekfijn als een prinses kleden, op alles positief en met zonnig humeur reageren, Instagram-waardig eten bereiden of tien minuten per dag mediteren. Wordt je leven écht beter van de nieuwste online hypes of niet? Onze redactie test het de hele zomer voor je uit. Deze week: de okseldetox.

Mijn oksels en ik, wij hebben een ingewikkelde relatie. Dat is niet altijd zo geweest hoor. Vroeger had ik er geen enkel probleem mee, maar sinds de pubertijd en die eerste stiekeme, zenuwachtige scheerbeurt in de badkamer is er veel veranderd. Laten we beginnen met een bekentenis: ik behoor tot het ras van de zweetpatékes. De zon moet nog maar komen piepen of zelfs een blik op mijn sportschoenen is al voldoende, en de eerste zweetdruppeltjes beginnen te parelen. (Oeps, ik had je misschien moeten waarschuwen. Dit wordt niet het meest appetijtelijke stuk ooit.) Zeker in de zomer heb ik dus een panische angst voor okselvijvers – alleen het woord zelf al.

Maar mijn grootste bezorgdheid? Na jaren het scheermesje boven te halen, lijkt het wel alsof er zich een donkere schijn heeft ontwikkeld onder mijn oksels. Niet bepaald sexy, en eerlijk gezegd, ik voel me daar niet altijd even comfortabel bij. En ik ben duidelijk niet de enige. Uit een onderzoek van Dove bleek vorig jaar dat 3 op de 10 vrouwen shirts met mouwen dragen omdat ze zich schamen voor hun oksels. Ze generen zich niet alleen voor de donkere schijn, maar ook voor ingegroeide haartjes of pukkeltjes. Opvallend genoeg zou nagenoeg iedereen (94 procent) zich beter in hun vel voelen als de oksels goed verzorgd zijn.

Aluminiup en parabenen

De oplossing is dus logisch: een deugddoende verzorging. En na een snelle research op Google, kom ik het fenomeen okseldetox tegen. Na de hele hype rond übergezonde sapjes en de digitale detox, bestaat er blijkbaar ook een variant voor je oksels. Van bekende sites als Buzzfeed tot PopSugar, ze raken er maar niet over uitgepraat. Waarom, horen we je denken. Geloof me vrij, wij hebben onszelf die vraag ook gesteld op de redactie.

Volgens verschillende artikels zou het helpen tegen zweet, vervelende geurtjes en irritaties. Klinkt alvast veelbelovend (of te goed om waar te zijn). Daarnaast zou het een natuurlijker, en dus gezonder, alternatief zijn voor je dagdagelijkse deo. Er gaan al jaren horrorverhalen de ronde dat deodorant nare gevolgen heeft op je gezondheid, waarbij vooral de aluminium en parabenen in het product worden geviseerd. Er zijn zelfs onderzoeken die een link hebben gelegd met borstkanker. Maar – en hier volgt een grote maar – die studies waren methodologisch zwak of ze zijn alleen in een lab of in een dierenexperiment gebeurd. Met andere woorden: er is dus géén bewijs dat aluminium of parabenen in deo borstkanker kunnen veroorzaken.

Langs de andere kant is er ook geen bewijs dat een okseldetox wonderen kan verrichten. Dat beweert althans dermatoloog Jessica Weiser van de New York Dermatology Group. “Er is geen enkel onderzoek dat aantoont dat een okseldetox gezondheidsvoordelen heeft”, vertelt ze aan TeenVogue. “Het werkt zeker niet evengoed als een natuurlijke deodorant, noch zal het je beschermen tegen huidirritatie.”

Bon, veel tegenstrijdige informatie dus. Ik besluit het toch een kans te geven, al is het maar omdat ik een andere, grote frustratie heb. Naar mijn gevoel doen té veel deodorants hun werk niet fatsoenlijk. Ze laten witte of gele kringen achter in mijn kledij, die je er met het beste zeepje van de wereld niet uitkrijgt, en het is al te vaak voorgekomen dat ik mezelf na een lange werkdag betrap op een onaangename geur: een soort toxische mix van zweet en tropisch fruit of bloemen.

20 minuten verveling

Online vond ik steeds hetzelfde recept terug: een eetlepel bentoniet klei (of in mijn geval: groene klei), een eetlepel appelazijn en wat water. Deze drie ingrediënten moet je met een houten lepel door elkaar klutsen in een glazen kom, tot je een mengelmoes krijgt die qua textuur overeenkomt met zure room. Lees: een donkergroene, vieze drek waarvoor je onmiddellijk je neus optrekt. Want laat je niet misleiden door de appel voor de azijn: het goedje verspreidt wel degelijk een typische, penetrante geur. Hoe dit ervoor zal zorgen dat mijn oksels ruiken naar rozen en meiklokjes, het was me een raadsel.

Het enige wat je dan moet doen is de groene smurrie onder je oksels smeren en je 20 minuten neerleggen, met je armen in de lucht. Op sommige sites las ik dat dit maskertje voor een brandend, pijnlijk gevoel kon zorgen. Je kan al raden hoe groot mijn opluchting was dat dit bij mij niet het geval was. Maar echt fijn kon je de ervaring niet noemen. Wij millennials zijn niet gemaakt om stil te zitten, dus de verveling sloeg al snel toe. Ik nam mezelf voor om me in het vervolg te verwennen met een welriekend gezichtsmasker of een serietje klaar te zetten. Als de tijd om is, kan je in de douche springen om de klei van je oksels te spoelen.

De rest van de dag verwachtte ik dat mijn oksels elk moment naar een mix van zweet en azijn, iets wat me nog erger lijkt dan de mix met bloemetjesdeo. Maar tot mijn grote verrassing was dat niet het geval. Ook toen een attente collega ’s avonds aan mijn oksels snuffelde, leverde dat – buiten enkele gefronste blikken – niets op. Zelfs als ik thuis werktte, zonder airco en een dertigtal lunges was er geen vuiltje aan de lucht.

Conclusie: tegen al mijn verwachtingen in was ik best tevreden van het resultaat. Ik had niet het gevoel dat ik veel gezweet heb of dat ik een vervelende geur verspreidde, iets wat bevestigd werd door de collega, het lief en enkele arme vriendinnen. De donkere schijn is er wel nog steeds, maar het grootste nadeel is het tijdverlies. Ik ben géén ochtendmens, dus die 20 minuten zou ik véél liever al soezend in bed spenderen dan als een onnozele met je armen in de lucht rond te lopen. Maar ik kan het zeker aanraden. Ik zou zeggen: probeer het eens en zie of het voor jou ook werkt.