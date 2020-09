Nike lanceert collectie voor zwangere vrouwen. Goed idee? Expert geeft advies: “Sport absoluut aan te raden tijdens de zwangerschap”

Slecht passende sportkledij die niet mee-evolueert met een zwanger of postnataal lichaam, zorgt voor een barrière tussen moederschap en sporten. Volgens Nike is het moederschap voor vele dames daarom ook het punt waarop ze sport opgeven. Om dat probleem aan te pakken deed het bedrijf drie jaar lang onderzoek. “We wilden een collectie maken die de relatie tussen zwangere vrouwen en sport uitdrukkelijk ondersteunt”, zegt Carmen Zolman, Nike’s senior ontwerpdirecteur, in een persbericht. Het ontwerpteam - dat bestond uit moeders en zwangere vrouwen die voor Nike werken - gebruikte data van meer dan 150.000 lichaamsscans van zwangere vrouwen over heel de wereld, om uit te zoeken hoe een vrouwenlijf evolueert tijdens die negen maanden in verwachting. Ze spraken ook met 30 atleten die recent zwanger waren.

(Lees verder onder de foto).

De collectie bestaat uit vier kledingstukken: een legging, een trui, een top en een sportbh. Het hoofddoel van de lijn? Comfort. “Voor onze legging hebben we onze meest rekbare stof gebruikt. De tailleband groeit mee met de buik en wordt weer kleiner na de bevalling”, zegt Zolman. “De contouren van de broek passen zich aan haar veranderend lichaam aan, terwijl het een flatterende vorm blijft behouden tijdens de hele zwangerschap.” De tops bevatten steun om te helpen het extra gewicht te dragen. Nog een fijn element aan de lijn, is dat hij borstvoeding proof is. Zowel de trui, die een handige split heeft in het midden, als de bh zijn er helemaal op aangepast.

(Lees verder onder de foto).

Sporten als je zwanger bent: mag dat?

“Je mag naar je bevalling fietsen als je dat nog kunt", grapt prof dr. Adelheid Steyaert, kliniekhoofd fysische geneeskunde en revalidatie aan het UZ Gent. “Ik fietste de dag voor mijn eigen bevalling ook nog rond.” Het is dus absoluut aan te raden om op een rustig tempo te sporten als je in verwachting bent. Bij een normale zwangerschap, zonder complicaties kan je dat doen zolang het comfortabel voelt. “Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de toegestane sporten nadelen hebben voor de foetus. Er zijn zelfs voordelen. Minder rugklachten, je algemene fitheid gaat erop vooruit, nadien minder last van urine incontinentie en hoewel er nog discussie over is zou het ook de kans op zwangerschapsdiabetes verminderen.”

Wat wel/niet?

Zoals de expert al doet vermoeden, zijn natuurlijk niet alle sporten toegelaten. Zo kan je best niet gaan worstelen of diepzeeduiken als er een kindje in je buik groeit. “Wat je moet vermijden zijn hoogtesporten, contactsporten, sporten waarbij er een risico bestaat op vallen of buiktrauma zoals klimmen of skiën, en alles wat met warmte te maken heeft zoals hot pilates, hot yoga, of zaken met water warmer dan 35 graden”, zegt Adelheid Steyaert. “Lopen kan, hoewel we aanraden om daarmee te stoppen na vier maanden. Er zijn topsporters die tot hun tweede semester doorlopen en daar geen last van hebben, maar dat is uitzonderlijk.” Fietsen kan dan weer wél zo lang als je wil. Zwemmen, wandelen of yoga zijn ook oké. “Je kan zelfs roeien zolang je buik niet in de weg zit”, aldus de expert. “En ook fitnessen is nog mogelijk. Krachttraining kan, als je niet meer tilt dan 4,5 kilo gewicht. Ga ook nooit op je rug liggen tijdens de oefeningen. Je baby oefent op die manier teveel druk uit op je bloedvaten en dat is niet aangewezen. Zitten, staan of op je zij liggen kan wel.”

Voldoende drinken

Maar bestaat de kans dat je door al die inspanning je kindje verliest? “Daar zijn veel moeders inderdaad bang voor. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat de verhoging van je lichaamstemperatuur als je sport schadelijk is voor de baby, maar dat is niet aangetoond. Je moet bijvoorbeeld ook geen extra suikers innemen, hoewel dat soms wordt beweerd. En tillen met een laag gewicht moet ook prima lukken. Waar je echter wél op moet letten tijdens het sporten, is dat je genoeg drinkt. Dorst krijg je pas als je al voor een deel uitgedroogd bent. Dehydratie kan risicovol zijn voor je kindje.”

Lees ook:

Marie doneerde in het geheim een eicel aan haar collega: “Ik durfde het alleen per sms voorstellen. ‘Hey Greet. Wat als ik je nu eens een eicel zou geven?’”(+)

Joke (36) pleegde op haar 18e een abortus: “Had het me gezegd”, zei mijn papa weken later. “Je had het kunnen houden” (+)

Experten doorprikken fabeltjes over borstvoeding: “Neen, je krijgt géén hangborsten” (+)