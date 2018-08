Nieuws onder de loep: vermindert chocolade eten de kans op hartritmestoornissen? Nele Annemans

07 augustus 2018

09u11 2 Fit & Gezond Goed nieuws voor alle chocoladelovers: hun favoriete guilty pleasure werd al eerder gelinkt aan een verminderde kans op hartziekten- en infarcten, en nu blijkt uit Deens onderzoek dat chocolade eten ook hartritmestoornissen kan voorkomen. Maar klopt dat wel? Wij zochten het voor je uit.

Deense onderzoekers verzamelden de gegevens van 55.502 Denen tussen de 50 en 64 jaar oud via een uitgebreide vragenlijst over voeding en gezondheid. Die deelnemers werden gedurende 13,5 jaar opgevolgd. In het nationale medische patiëntenregister zochten ze bijkomende informatie op over gewicht, cholesterol, diabetes, rookgedrag, opleidingsniveau, hoge bloeddruk en hartziekten. Tijdens de opvolgperiode ontwikkelden 3.346 mensen voorkamerfibrillatie, een veelvoorkomende hartritmestoornis die het risico op beroerte verhoogt.

TIP: heb jij last van cholesterol? Dit is wat je écht moet weten.

De onderzoekers analyseerden het verband tussen chocoladeconsumptie en voorkamerfibrillatie en kwamen tot de vaststelling dat mensen die twee tot zes keer per week een stukje van 30 gram chocolade eten 11 tot 20% minder kans hadden op voorkamerfibrillatie. Daaruit besluiten ze dat regelmatig chocolade eten dit risico mogelijk vermindert.

Lees ook: zes feiten en fabels over chocolade

Voor deze studie is een grote groep mensen bestudeerd, maar er als je dieper in het onderzoek duikt waren er ook andere verschillen tussen de chocolade-eters en de mensen die zelden chocolade aten. Zo had die laatste groep vaker een hoge bloeddruk, overgewicht en diabetes: allemaal risicofactoren voor voorkamerfibrillatie. Misschien aten die mensen wel weinig chocolade in een poging om te vermageren.

Conclusie

Het is helemaal geen erg om af en toe van je geliefde stukje chocolade te genieten, hier vind je zelfs tal van voordelen van een stukje zwarte chocolade, maar eet het niet om hartritmestoornissen te voorkomen. Of je alleen daardoor je risico vermindert, is zeer onwaarschijnlijk.

TIP: deze 6 onverwachte signalen tonen dat je bloedsuiker te hoog is

Lees ook:

3 x de slechtste voeding om van je buikje af te geraken

Boter, margarine of olijolie, welke vetstof bevat het minste calorieën?

Je waterfles zou je weleens ziek kunnen maken