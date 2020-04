Nieuwe trend op TikTok: je tanden poetsen met baksoda om ze witter te maken, maar hoe veilig is dat?

Fit & Gezond Hoe moet ik mijn uitgroei bijwerken? Welke games beloven urenlang spelplezier? Hoe maak ik het meest heerlijke bananenbrood? Nu we massaal in ons kot moeten blijven, lijken we meer dan ooit op zoek te zijn naar allerlei tips en tricks. Eentje die ons in het oog sprong, gaat momenteel viraal op ons nieuw favoriete socialemediaplatform TikTok: je tanden poetsen met baksoda om je tanden te bleken, maar werkt dat ook echt?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de video die al massaal bekeken en gedeeld werd, is te zien hoe je precies aan de slag moet gaan. Eerst neem je een droge tandenborstel. Die dop je dan in een kopje met baksoda zodat alle borstelhaartjes volledig bedekt zijn. Vervolgens giet je er vloeibare waterstofperoxide over en poets je je tanden. Daarmee zou je een instant wittere tandenrij bekomen. Je kan ook gewoon een half theelepeltje per poetsbeurt toevoegen aan je tandenborstel en er daarna voorzichtig in cirkelvormige bewegingen mee over je tanden gaan.

Maar werkt dat huis-tuin-en-keukenmiddeltje ook écht? En nog belangrijker: is het wel veilig voor je tanden? Frank Herrebout, tandarts en voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen: “Op korte termijn zal een oppervlakkige verkleuring wel weggewerkt worden met baksoda. De aanslag op je tanden van etensresten of een glas rode wijn kan je bijvoorbeeld reinigen met dit middel.”

Bij het ene gebit is de basiskleur geler dan de andere, wat onder meer ook met genetische factoren te maken heeft

Het is echter niet hetzelfde als bleken. Herrebout: “Je hebt de tandkleur die je aan de oppervlakte ziet, en de diepere tandkleur die je tanden intrinsiek hebben. Die laatste kan je absoluut niet wijzigen met een beetje bicarbonaat. Bij het ene gebit is die basiskleur immers geler dan de andere, wat onder meer ook met genetische factoren te maken heeft. Zo kan je ook hetzelfde resultaat bekomen door met keukenzout een papje te maken en daarmee je tanden te poetsen.”

En is het veilig? “Kwaad kan het niet om af en toe baksoda aan te brengen op je tanden voor een tijdelijk witter effect. Regelmatig gebruik is daarentegen af te raden, het schurend effect van het zout kan op termijn immers wel schadelijk zijn voor je tanden en tandvleesproblemen opleveren”, aldus Herrebout.

Droom je toch van een stel wittere tanden? Dan ga je het best langs de tandarts, al hangt daar wel een stevig prijskaartje aan vast. “Er bestaan grote prijsverschillen, maar reken toch op 400 - à 500 euro voor een bleking bij de tandarts. Helaas ben je na een behandeling ook niet voor altijd verzekerd van een stralend wit gebit. Na verloop van tijd zullen je tanden opnieuw wat verkleuren. Dan kan je de behandeling herhalen, maar niet onbeperkt. Je tanden bleken betekent namelijk elke keer ook een aanslag op je glazuur, waardoor het poreuzer wordt en je steeds meer risico loopt op tandovergevoeligheid. Ook hier geldt dus: bezint eer ge begint”, vertelt de tandarts.

Lees ook:

Tandartsen waarschuwen voor tandpasta met houtskool (+)

Hello tandpastasmile: onze expert deelt zijn beste tips om je tanden stralend wit te houden

Meer tips vind je onze thuisblijfgids.