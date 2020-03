Nieuwe therapie tegen tinnitus: “Bij 1 op de 3 verminderen de klachten, maar preventie blijft de beste remedie”

Fit & Gezond Gepiep, gebrom of gesuis. Hoe tinnitus of oorsuizen zich manifesteert, verschilt van patiënt tot patiënt. En zodra je er last van hebt, gaat de stoorzender nooit meer weg. Tot nu althans. De universiteit van Antwerpen test momenteel namelijk een nieuwe therapie uit met elektroden. Met succes, zo zou bij een op de drie patiënten de klachten al verminderd zijn. Toch blijven experts het erover eens dat voorkomen beter is dan genezen.

Tinnitus of oorsuizen is een activiteit in je brein die je kan waarnemen als geluid. Wat er dan precies gebeurt in onze hersenen is voorlopig nog niet geweten. Wat wel geweten is, is dat tinnitus moeilijk te genezen is. Klachten verminderen kan daarentegen wel. Zo zijn wetenschappers van de universiteit van Antwerpen volop bezig met het uittesten van een nieuwe therapie met elektriciteit om de klachten te verminderen. Daarbij dienen ze gedurende een halfuur een lage stroom toe aan een bepaald deel in de hersenen. Die therapie lijkt succes te hebben. Zo was er bij één op de drie patiënten een verbetering merkbaar.

“Het idee om deze techniek toe te passen kwam er nadat voorgaande onderzoeken ons leerden dat de hersenactiviteit in bepaalde hersengebieden verhoogd is bij mensen met oorsuizen”, legt onderzoekster Laure Jacquemin uit. “Deze hersenactiviteit wilden we dus naar een normaler patroon brengen (= minder activiteit in die hersenregio’s). De techniek bestaat al een tijdje en werd eerst bij andere problematieken toegepast, zoals depressie. Het nieuwe aan deze resultaten is dat we gebruik maakten van kleinere elektroden om heel specifiek bepaalde regio’s te gaan stimuleren bij personen met oorsuizen.”

Meer over oorsuizen

Maar wat is tinnitus nu precies? “Oorsuizen is een soort fantoompijn. Net zoals iemand met een geamputeerd been pijn kan ervaren in het lichaamsdeel dat er feitelijk niet meer is, registreren de hersenen van iemand met tinnitus ‘geluid’ dat helemaal niet via het oor binnenkomt. De term komt van het Latijnse ‘tinnire’, dat niets anders betekent dan ‘klinken’. Tinnitus is op zich trouwens geen diagnose; het is gewoon een beschrijving van een bepaald symptoom”, vertelde prof. Frans Gordts, diensthoofd Keel-neus-oorheelkunde in het UZ Brussel recent in het maandblad Goed Gevoel.

Bovendien zijn de oorzaken gevarieerd. “Gehoorverlies gaat vaak hand in hand met tinnitus.”, aldus Gordts. “Bij veel patiënten is dat te wijten aan de leeftijd: een derde van de mensen die te kampen krijgen met tinnitus, behoort tot de derde leeftijd. Maar ook plotse of langdurige blootstelling aan te hevig geluid kan tot gehoorschade en bijkomend -verlies leiden. Als ze tijdens de jaarwisseling vuurwerk naast je oor afsteken, loop je risico op een knaltrauma, een acute vorm van lawaaibeschadiging. Al komt het chronische lawaaitrauma (gehoorschade die zich geleidelijk aan opstapelt) vaker voor. Verder geven bijna alle ooraandoeningen die gepaard gaan met gehoorverlies aanleiding tot tinnitus. Tot slot kan tinnitus een nevenwerking zijn van bepaalde medicijnen.”

Voorkomen beter dan genezen

Maar omdat tinnitus in het gros van de gevallen niet te herstellen is, is voorkomen nog altijd beter dan genezen. “De nadruk kan niet genoeg op preventie liggen”, vertelt Gordts. “Ga je naar een concert? Draag altijd oordoppen bij blootstelling aan luide muziek. Laat verder je gezond verstand regeren: ga niet vlak naast de boxen staan en geef jezelf én je oren af en toe wat frisse lucht. Een ‘oorpauze’ zal de kans op gehoorschade en oorsuizen aanzienlijk verminderen. Verruil thuis je oortjes voor een hoofdtelefoon: daarmee wordt het geluid minder geconcentreerd in de gehoorgang gericht. Let natuurlijk op het volume en gun je oren geregeld rust.”

Wij bundelen alle adviezen van experts over voeding en beweging binnen Jouw Gezondheid.

Op gewicht blijven of afvallen, zonder jezelf van alles te ontzeggen? Diëtiste Sanne Mouha geeft raad: “Verdeel je calorieën slim over de dag”

Topdokter veegt de vloer aan met voedingsmythes: “We zijn niet allemaal glutenintolerant. En drink vooral melk, ook als je geen lactose verteert”

“Rugpijn lijkt wel een virus dat zich razendsnel verspreidt”: experts over oorzaken en oplossingen