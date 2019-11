Nieuwe studie toont aan wat onze eetlust controleert en ons een vol gevoel geeft NA

17 november 2019

Bron: Science Daily 0 Fit & Gezond “Mijn maag zit vol”. Na een iets te grote portie van iets lekkers denken we algauw dat het onze maag is die ons een halt toeroept om nog verder te eten. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat je darmen een nog grotere rol spelen om je verzadigd te laten voelen.

Geloof het of niet - zeker tijdens de eindejaarsperiode die eraan komt - maar je lichaam is enorm goed in het behouden van je lichaamsgewicht op lange termijn. Dat doet het door een evenwicht te vinden tussen hoeveel je eet en hoeveel energie je elke dag verbruikt.

Daarbij speelt het uitgebreide web van zenuwuiteinden langs je darmen een belangrijke rol. Dat controleert immers de inhoud van de maag en darmen waarna het signalen terugstuurt naar de hersenen om de eetlust te stimuleren of verlagen. Tot op heden had echter nog niemand het exacte type neuronen onderzocht dat die signalen naar de hersenen overbrengen.

Rekken van de darm

Omdat zoveel mensen op zoek zijn naar manieren om zich niet te overeten of te hunkeren naar bepaalde voeding, wilden Zachary Knight en zijn team van de universiteit van U.C. – San Francisco nu weleens weten welke neuronen precies ons dat voldane gevoel geven. Om dat uit te zoeken stimuleerden ze verschillende soorten neuronen bij muizen terwijl ze aten zodat ze konden zien welke triggers hen zouden doen stoppen met eten. Daaruit bleek dat niet de neuronen waarvan gedacht werd dat ze verband houden met de eetlust verantwoordelijk waren, maar wel de neuronen die verantwoordelijk zijn voor het rekken van de darm (in het Engels de intraganglionic laminar arrays), de muizen deden stoppen met eten.

Verdere testen toonden aan dat het uitrekken van de darm zelfs de eetlust van hongerige muizen kon onderdrukken, waardoor ook zij konden stoppen met eten.

Waarom is dit nu zo belangrijk? Studies als deze kunnen nieuwe manieren aanreiken in de strijd tegen obesitas. Zo tonen de resultaten van deze studie ook aan waarom bariatrische of obesitaschirurgie zulke goede resultaten oplevert. Operaties waarbij een deel van de darmen uitgesloten worden, zorgen er immers voor dat dat de darmen ook sneller zullen uitrekken.

We weten dus nu dat bepaalde neuronen de eetlust kunnen afremmen. Er moet echter meer onderzoek gedaan worden om erachter te komen waardoor ze geactiveerd kunnen worden als we eten. Maar met de feestdagen die eraan komen, duiden de wetenschappers - met dit onderzoek in gedachten - vooral op het zo bewust mogelijk eten. De verleiding is groot om je volledig te laten gaan, je daarna schuldig te voelen en je bijvoorbeeld aan een of ander streng dieet te wagen. Probeer daarom je tijd te nemen, te genieten van elke hap, niet te eten op automatische piloot en vooral te luisteren naar je eigen lichaam. Dat beaamde diëtiste Vivian Devries ook al eerder aan ons. “Om je niet te overeten is het belangrijk om langzaam te eten, je voedsel goed te kauwen en bewust te eten. Afleiding bij het eten zorgt ervoor dat je later weer sneller honger hebt omdat je hersenen niet voldoende hebben geregistreerd dat je aan het eten bent. Dus: dag laptop, dag gsm, dag tv, dag boek. Geniet met aandacht van je voedsel en registreer actief smaken en texturen. Vermijd de hap-slik-weg-volgende-hap-methode.”