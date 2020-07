Nieuwe studie toont aan: tieners die laat gaan slapen, hebben meer kans op astma en allergieën Stéphanie Verzelen

07 juli 2020

17u04 6 Fit & Gezond Als je kinderen hebt, weet je dat het geen makkie is om een tiener op tijd in bed te krijgen. Maar het is wel belangrijk. Een nieuwe studie stelt vast dat tieners die laat gaan slapen, meer kans hebben op astma en allergieën dan tieners die vroeg onder de wol kruipen.

Een oververmoeide tiener in huis is nooit leuk, maar op tijd in bed kruipen is voor pubers om nog wel meer redenen belangrijk. Dat besluit een studie gepubliceerd in de European Respiratory Journal (ERJ), die een verband aantoont tussen tieners die laat gaan slapen en hun kans op astma en allergieën.

Cijfers nemen toe

Eerder onderzoek stelde in 2002 al vast dat het slaaphormoon melatonine, dat je slaap-waakritme bepaalt, een effect heeft op astma. Een nachtelijk ritme – laat gaan slapen en laat opstaan – wordt ook steeds vaker wetenschappelijk in verband gebracht met afwijkingen aan het hart, in het metabolisme of in de mentale gezondheid. Daarom besloten onderzoekers van de universiteit van Alberta in Canada het verband tussen astma en laat slapen nu verder onder de loep nemen, met een focus op tieners.

“Astma en allergieën komen heel vaak voor bij kinderen en de cijfers nemen nog toe”, schrijft onderzoeker dr. Subhabrata Moitra. “We kennen al enkele oorzaken voor die stijging, zoals blootstelling aan vervuilde lucht en sigarettenrook, maar een betere analyse drong zich op.”

Leg die smartphone aan de kant

De studie liet 1.684 Indische tieners tussen dertien en veertien jaar een vragenlijst invullen. Daarin ging het onder meer om hun ervaringen met niezen, een piepende ademhaling, loopneuzen of andere symptomen van hooikoorts of astma. De tieners kregen ook vragen over hun slaappatroon, om vast te stellen of ze een ochtendritme, een nachtelijk ritme of iets daartussenin hadden.

De onderzoekers linkten de symptomen van de tieners aan hun slaappatroon en neutraliseerden de invloed van andere factoren, zoals woonplaats of rokende familieleden. De resultaten toonden aan dat tieners die laat gingen slapen en laat ontwaakten, drie keer meer kans hadden op astma en twee keer meer kans op hooikoorts dan tieners die vroeg in bed kropen.

“Onze resultaten suggereren een link tussen het slaappatroon van tieners en astma en allergieën”, schrijft dr. Moitra. “We kunnen niet besluiten dat laat opblijven astma veroorzaakt, maar we weten dat het slaaphormoon melatonine niet in balans is bij wie laat gaat slapen. En dat kan een invloed hebben op allergische reacties. We weten ook dat jongeren steeds later gaan slapen, niet zelden door hun smartphonegebruik.” Wie weet verminder je dus het risico op astma of allergieën door je kind aan te sporen om de gsm aan de kant te leggen en vroeger naar dromenland te gaan, besluit Moitra. “Er is in elk geval nog meer onderzoek nodig naar dit fenomeen.”