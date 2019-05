Nieuwe studie toont aan: ook mannen hebben een biologische klok

21 mei 2019

Niet alleen vrouwen, ook hun mannelijke wederhelft hebben een biologische klok. Mannen die op oudere leeftijd nog vader worden, lopen namelijk ook meer risico op kinderen met afwijkingen. Dat blijkt althans uit een nieuw onderzoek.

Volgens de nieuwe studie, die gepubliceerd werd in het tijdschrift Maturitas, is het ook voor mannen geen goed idee om op latere leeftijd nog aan kinderen te beginnen. “Hoewel het algemeen bekend is dat vrouwen na de leeftijd van 35 jaar meer risico lopen op complicaties, beseffen mannen vaak niet dat ook hun leeftijd een vergelijkbare impact kan hebben”, aldus hoofdauteur van de studie Gloria Bachmann. “Zo verlaagt vanaf 35 jaar niet alleen hun vruchtbaarheid, maar ook de kwaliteit van hun sperma en dat kan nefaste gevolgen hebben voor de gezondheid van de baby”, aldus hoofdauteur van de studie Gloria Bachmann.

Voor de studie werd 40 jaar onderzoek geanalyseerd over de effecten die de leeftijd van de vader had op de vruchtbaarheid, zwangerschap en gezondheid van de baby. Daaruit bleek dat hun sperma er jaar na jaar op achteruit gaat waardoor de kans op complicaties zoals zwangerschapsdiabetes, zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte verhoogt.

Maar niet alleen tijdens de zwangerschap zelf kunnen er zich complicaties voordoen. Ook na de geboorte lopen de baby’s van oudere vaders een hoger risico op bepaalde aandoeningen zoals een aangeboren hartafwijking, beroerte, een laag geboortegewicht, maar ook bepaalde kankers en cognitieve stoornissen zoals autisme.

Zo is de kans bij vaders ouders dan 50 jaar 1 op 47 dat het kindje schizofrenie krijgt, tegenover 1 op 141 bij mannen die voor hun 25ste een kindje krijgen. Vanaf de leeftijd van 30 begint ook het risico op autisme te stijgen. “Net zoals spieren, verliest sperma kracht op latere leeftijd waardoor de kwaliteit achteruitgaat”, vertelt Bachmann daar nog over.

Uit eerder onderzoek uit 2018 bleek ook al dat de kindjes van wie de vader 35 jaar of ouder is bij de geboorte meer kans hebben op een laag geboortegewicht of een beroerte.