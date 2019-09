Nieuwe studie toont aan hoe suiker je brein uitput VW

09 september 2019

13u57

Bron: Mind Body Green 3 Fit & Gezond Je hebt je ongetwijfeld ooit al moe, lusteloos en chagrijnig gevoeld na het eten van teveel suiker. Dat de zogenaamde suikerdip echt bestaat moeten we je al lang niet meer vertellen. Nu brengt een nieuwe studie dit concept naar een heel nieuw niveau.

Onderzoekers van de universiteit van Michigan konden precies aantonen hoe suiker je hersenen uitput. De studie, gepubliceerd in de meest recente editie van Nature Communications, maakte hiervoor gebruik van fruitvliegjes. Zo blijkt dat wanneer deze beestjes worden blootgesteld aan een suikerrijk dieet van zoete glucosegelei, belangrijke metabolieten in hun hersenen uitgeput raken. Deze metabolieten, N-acetylaspartaat of NAA en kynurenine, worden geassocieerd met een gezond brein. Het mag dan geen verrassing heten dat lagere niveaus hiervan negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid.

Zo werden lagere niveaus van kynurenine, een van de metabolieten die ook in grote aantallen wordt geproduceerd tijdens inspanning, in verband gebracht met depressie. De onderzoekers konden ook aantonen dat de verandering in de niveaus van deze metabolieten ervoor zorgde dat de fruitvliegjes meer aten. Dit kwam omdat de fluctuatie in het metabolietenniveau ervoor zorgde dat het verzadigingsgevoel werd aangetast. Een slechte zaak voor de taille van de fruitvliegjes, en bijgevolg ook voor die van ons.“Wat we vonden tijdens het onderzoek was een metabolische remodellering”, aldus Monica Dus, één van de auteurs van de studie. “Op de zevende dag van een dieet met veel suiker hadden deze fruitvliegen een compleet ander metabolisch profiel.”

Om deze studie uit te kunnen voeren ontwikkelde universitair hoofddocent Alla Karnovsy een hulpmiddel genaamd FlyScape.Hiermee kon het onderzoeksteam patronen zoeken in de metabole gegevens van de fruitvliegjes. Volgens het onderzoek zijn de metabole veranderingen in de hersenen vergelijkbaar met proces dat kankercellen doormaken om hun eigen groei te voeden.

In totaal vonden de onderzoekers ongeveer 20 metabolieten die werden beïnvloed door het suikerrijk dieet. De volgende stap is om erachter te komen hoe deze metabolieten onze slaap, ons geheugen en onze voedselinname beïnvloeden.