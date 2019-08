Nieuwe studie toont aan dat je écht een appel per dag moet eten LDC

15 augustus 2019

11u46 9 Fit & Gezond ‘An apple a day keeps the doctor away’, zo luidt het aloude gezegde. Blijkbaar schuilt er ook een grond van waarheid in. Een nieuw onderzoek heeft aangetoond dat mensen die dagelijks appels eten minder risico lopen om te sterven door kanker of een hartaandoening.

Waar de appel dat grote gezondheidsvoordeel aan te danken heeft? Aan de flavonoïden, oftewel antioxidanten die in appels en in andere groente en fruit zitten. Mensen die per dag 500 mg flavonoïden eten, zouden minder risico lopen om te overlijden door kanker of een hartaandoening.

23 jaar lang

Om tot die conclusie te komen, hebben wetenschappers van de Edith Cowan Universiteit de gegevens van een oudere studie geanalyseerd. Het gaat om het zogenoemde ‘Danish Diet, Cancer and Health’-onderzoek waar 53.048 mensen aan deelnamen en 23 jaar lang gevolgd werden. Tijdens die periode werd nauwgezet bijgehouden wat de deelnemers aten. Op die manier konden de wetenschappers nagaan hoeveel flavonoïden ze dagelijks naar binnen speelden.

De resultaten van het nieuwe onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. Mensen die per dag 500 mg flavonoïden consumeerden, liepen 36% minder risico om de volgende 23 jaar te sterven. Concreet zakte het risico om te overlijden door hart- en vaatziekten met 38%, door kanker met 36%.

Opvallend: dat effect geldt bij iedereen, maar is het sterkste bij mensen die roken en minstens twee alcoholische drankjes per dag dronken. Dat zijn net twee factoren die gelinkt worden aan kanker, ontstekingen, een hoge bloeddruk en bloedklonters. “Het is geweten dat roken en veel alcohol drinken het risico op een overlijden vergroot. Dat risico zal verkleinen bij mensen die voldoende flavonoïden consumeren, maar het maakt niet alles ongedaan”, benadrukt hoofdauteur Nicola Bondonno. “Het beste is nog steeds om te stoppen met roken en minder alcohol te drinken.”

Aangepast dieet

Mensen die meer dan 500 mg flavonoïden per dag consumeerden, hadden daar geen extra baat bij. “Het is dus belangrijk om voldoende van deze antioxidanten te consumeren. Dat gaat gemakkelijk door je voedingspatroon aan te passen. Door een tas thee te drinken, een appel, een appelsien, 100 g bosbessen en 100 g broccoli te eten, is het klusje al geklaard”, stelt Bondonno.

Hoe het komt dat appels en co. het risico om te overlijden verkleinen, is niet volledig duidelijk. Al heeft Bondonno wel zo’n donkerbruin vermoeden. “Roken en alcohol drinken zorgen voor meer schade aan je bloedvaten en voor meer ontstekingen in je lichaam. Twee zaken die het risico op een heleboel ziektes verhogen”, legt de hoofdauteur uit. “De antioxidanten hebben daarentegen ontstekingsremmende effecten en ze verbeteren de functie van de bloedvaten.”