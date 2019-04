Nieuwe studie toont aan dat beweging belangrijker is dan een dieet voor blijvend gewichtsverlies

NA

02 april 2019

11u57

Bron: Mind Body Green 0 Fit & Gezond Als het gaat om een kilootje minder op de weegschaal, ligt er vaak een grote nadruk op je voeding. Volgens velen is minder eten immers dé manier om af te vallen. Niet verwonderlijk dat het ene bizarre dieet na het andere aan populariteit wint. Maar om die kilootjes er daadwerkelijk af te houden, blijkt beweging belangrijker te zijn dan je dieet.

Een nieuw onderzoek van het Health and Wellness Center van de universiteit van Colorado vond immers dat lichaamsbeweging effectiever werkt voor blijvend gewichtsverlies dan een chronische beperking van je calorie-inname.

Concreet bestudeerden de onderzoekers succesvolle afvallers, in de studie gedefinieerd als individuen die binnen een jaar 14 kilogram of meer verloren en dat gewichtsverlies ook konden behouden. Wat bleek? Ze behielden hun gezond gewicht niet door te blijven diëten, maar wel door meer fysieke activiteit in hun dagelijkse leven te stoppen.

“Deze studie gaat in op de moeilijke vraag waarom zoveel mensen moeite hebben om hun verloren gewicht er ook daadwerkelijk af te houden”, vertelt Danielle Ostendorf van het Health and Wellness Center. “Door aan te tonen dat succesvolle afslankers vooral met lichaamsbeweging voorkomen dat ze opnieuw aankomen in plaats van door hun energie-inname chronisch te beperken, zijn we we alweer een stap dichter bij de link tussen lichaamsbeweging en gewichtsverlies.”

Wil dat nu zeggen dat je zonder schuldgevoel mag schransen? Neen, maar de nieuwe studie toont wel aan dat beweging minstens even belangrijk is als een dieet om af te vallen en dat je je minder zorgen moet maken over de calorieën die je dagelijks verorbert. Bovendien zorgt fysieke inspanning voor tal van mentale en fysieke voordelen. Kortom, redenen genoeg om je lichaam voldoende in beweging te houden.