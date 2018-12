Nieuwe studie bewijst dat er 5 types probleemdrinkers zijn: herken jij jezelf? TVM

04 december 2018

17u19

Bron: Time 0 Fit & Gezond Het VAD, het Vlaamse expertisecentrum voor alcohol, adviseert volwassen mannen en vrouwen maximaal 10 standaardglazen alcohol per week te drinken. Duidelijke richtlijnen op papier, maar voor velen lastig na te komen in de praktijk. Een nieuwe studie, gepubliceerd in Alcohol & Alcoholism, identificeerde 5 subgroepen van probleemdrinkers, om het zo makkelijker te maken om problematisch alcoholverbruik in te schatten en betere behandelingen op maat aan te kunnen bieden.

De studie is gebaseerd op data van 5.400 volwassenen tussen 18 en 64 jaar die alcohol drinken. Alle deelnemers voldeden aan minstens 2 van de 11 symptomen die wijzen op problematisch drinken. Symptomen zoals meer of langer drinken dan gepland was, het moeilijk hebben om het alcoholverbruik te minderen, fysieke gevolgen ervaren van alcohol, een sociaal of professioneel leven hebben waarbij alcohol erg belangrijk is en blijven drinken ondanks persoonlijke of gezondheidsproblemen.

Over het algemeen dronken alle deelnemers dus (te) veel. Maar verder doken bepaalde conclusies op waardoor de onderzoekers ze konden opdelen in 5 verschillende subgroepen.

1. ‘Enkel schadelijke effecten’

Met 34% van de deelnemers die tot deze groep behoort, is het de meest voorkomende onder de problematische drinkers. Mensen in deze groep ervaren al eens een kater of afkickverschijnselen door te veel te drinken, maar ze hebben verder weinig andere problemen door hun alcoholconsumptie. In deze subgroep zitten veelal jongvolwassenen.

2. ‘Risico op een door alcohol teweeggebracht letsel’

25% van de deelnemers behoort tot de groep die risico loopt op een letsel dat teweeggebracht is door alcohol. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onveilige seks hebben terwijl je dronken bent en onder invloed rijden of zwemmen. Verrassend genoeg zitten in deze groep vooral ouderen, met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar.

3. ‘Erg problematisch, weinig invloed’

De volgende groep, waartoe 21% van de deelnemers behoort, voldoet aan verschillende symptomen van problematisch drinken. Maar ze vinden niet dat dat veel invloed heeft op hun leven. Zoals gedacht bestaat deze groep voornamelijk uit jongeren – waarschijnlijk omdat veel van hen studeren en alcohol (lees: bingedrinken) daarbij een grote rol speelt. Op het moment zelf ervaren ze weinig hinder omdat ze nog jong zijn, maar ze kunnen blijvende schade oplopen.

Ook veel Belgische jongeren zullen zich hier vast in herkennen. Niet lang geleden schreven we nog dat het aantal jongeren dat op de spoedafdeling belandt door een overdosis alcohol, historisch hoog ligt in ons land.

4. ‘Moeilijk om te minderen’

13% van de deelnemers valt in de categorie ‘moeilijk om te minderen’, of zij die aan het minste aantal symptomen voldoen maar het moeilijk vinden om minder te drinken. Vooral volwassenen boven de 53 jaar zitten in deze groep.

5. ‘Bijzonder problematisch’

Als laatste is er nog de – gelukkig maar – minst voorkomende groep: ‘bijzonder problematisch’. Ongeveer 7% van de deelnemers behoort hiertoe en voldoet aan ongeveer alle symptomen, inclusief negatieve effecten op hun persoonlijk leven en gezondheid. De gemiddelde leeftijd in deze groep is 48.

Volgens de auteurs van deze studie dienen deze groepen vooral om aan te tonen dat lang niet iedereen met een drankprobleem daarom in de goot op straat ligt of van ’s ochtends vroeg al aan de fles zit. Het probleem is volgens hen veel breder en groter dan dat en ze hopen hier zo aandacht op te vestigen.

Hoe zit het met jouw alcoholverbruik? Drink je (te) veel en tot welke groep behoor je dan?

