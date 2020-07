Hansaplast Gesponsorde inhoud Nieuwe schoenen = zere voeten? Hoeft niet, met deze 5 tips! Aangeboden door Hansaplast

31 juli 2020

Het perfecte model, een goeie kwaliteit, een kleur die bij alles gaat en – jawel – ze zijn er nog in jouw maat: je hebt je droomschoenen gevonden! Alleen zitten ze toch niet zo comfortabel als je dacht ... Resultaat: jij eindigt met blaren en je nieuwe schoenen verzamelen mottenballen in de kast. Herkenbaar? Met deze vijf tips verzorg jij je voeten en verlos je jezelf van je posttraumatisch schoensyndroom!

Aan je achillespees, je kleine teen, je voetwreef en je hiel: je voeten kunnen op heel wat plaatsen pijn doen als je nieuwe schoenen begint te dragen. Logisch ook, want een voet is een heel complex lichaamsdeel dat bestaat uit 26 botten, 33 gewrichten en meer dan 100 spieren, pezen en ligamenten. Als ze niet voldoende steun krijgen van je schoenen, kunnen ze dan ook snel blaren, eeltknobbels en hamertenen veroorzaken. Maar dat is buiten deze vijf tips gerekend!

1. Geef je schoenen water

Dat nieuwe schoenen zich nog gaan ‘zetten’ en een beetje rekken, is heus geen verkooppraatje. Als je dit proces wilt versnellen, kan je een handig trucje volgen: vul twee kleine plastic zakken met water en leg ze in je schoenen. Stop je schoenen vervolgens een nacht in de diepvries: het water zal verharden tot ijs en zo je schoenen doen uitzetten. Of gebruik schoenvormers: trek er een paar sokken overheen en laat deze een nacht hun werk doen. Bye bye, knellende schoenen!

2. Loop je schoenen in

Met je nieuwe schoenen meteen een dag de stad intrekken en door de pijn heen stappen? Geen goed idee. Laat je voeten eerst wennen aan je nieuwe schoenen door ze stap voor stap te dragen. Trek een paar dikke sokken aan en draag ze thuis of terwijl je kort boodschappen doet. Neem dan wel zeker een pleister mee, voor het geval je onderweg een blaar krijgt.

3. Week je voeten in een heet-koudbad

Een dag rondgelopen in te krappe schoenen? Dat kan de bloedstroom in je voeten afgekneld worden. Vul een voetbad (of emmer) met ijskoud water en een ander met comfortabel heet water. Dompel je voeten eerst in het koude bad gedurende 5 minuten en wissel dan naar het hete bad. Herhaal dit enkele keren zodat je bloedcirculatie weer op gang komt.

4. Doe stretchoefeningen

Of je nu bent gaan joggen, fitnessen of een online les BBB hebt gevolgd: na iedere inspanning moet je je spieren goed stretchen. Maar dat geldt net zo goed voor je voet! Als je die te krappe of pijnlijke schoenen uittrekt, kunnen stretchoefeningen helpen om je zere voeten te herstellen. Ga bijvoorbeeld in kleermakerszit zitten, verweef je vingers tussen je tenen en stretch ze door je handen van voor naar achter te bewegen.

5. Verzorg je blaren

Een blaar gekregen van je nieuwe schoenen? Dan is het belangrijk dat je die goed verzorgt. Laat gesloten blaren heel en ontsmet open blaren met een ontsmettingsmiddel. Gebruik vervolgens een Hansaplast Blaarpleister die een kussentje vormt rond de blaar en beschermt tegen infecties en vuil. Of werk preventief met de Hansaplast Anti-druk patches die beschermen tegen pijnlijke druk en wrijving.