Nieuwe pil vervangt injecties voor diabetici LB

09 oktober 2019

00u00 0 Fit & Gezond Voor diabetespatiënten die hun insuline-injecties beu zijn, is er een oplossing in de maak: een pil met micronaalden die de insuline vrijgeven in de dunne darm.

Heel wat medicijnen kunnen niet ingenomen worden als pil, omdat het maag- en darmstelsel de eiwitten in de pil afbreekt voor ze hun werk kunnen doen. Maar onderzoekers en ingenieurs van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben nu een capsule ontwikkeld met een coating van polymeer, die bestand is tegen het agressieve en zure milieu van de maag. Eens de pil de dunne darm bereikt, komen oplosbare micronaalden vrij die zich aan de darmwand hechten en zo de medicatie in de bloedbaan brengen. Door het grote oppervlak van de dunne darm kunnen medicijnen gemakkelijk opgenomen worden. Experimenten in zowel dierlijk als menselijk weefsel hebben aangetoond dat het toedienen van insuline via micronaalden effectief is, geen weefsel beschadigt noch voor ernstige bijwerkingen zorgt. De capsule is enkel met insuline getest, maar de onderzoekers verwachten dat ook andere medicatie gelijkaardig toegediend zal kunnen worden.

Zo'n 40.000 Belgen die aan diabetes type 1 lijden, moeten dagelijks insuline nemen om hun bloedsuikerspiegel naar beneden te halen. Insuline wordt doorgaans niet voorgeschreven aan patiënten met diabetes type 2, die aan zwaarlijvigheid is gelinkt.