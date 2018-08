Nieuw onderzoek: zout lijkt ons juist te beschermen tegen hartfalen Dirk Waterval

10 augustus 2018

11u46

Bron: Trouw 8 Fit & Gezond Is zout goed of slecht voor onze gezondheid? Met nieuw onderzoek laait de discussie weer op.

Zó lang zit zout al in het verdomhoekje dat je haast geen comeback meer verwacht, maar nu krijgt de smaakmaker bijval van Canadese onderzoekers. Bij de liefst 90.000 deelnemers aan hun onderzoek kwam een hogere kans op beroertes pas in beeld bij wie exorbitant veel zout gebruikt. Dat niet alleen: zout lijkt zelfs ietwat te beschermen tegen hartfalen, schrijft het team onder leiding van Andrew Mente in het vermaarde vakblad The Lancet. Maar niet iedereen is overtuigd.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN