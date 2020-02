Exclusief voor abonnees Nieuw onderzoek probeert de mannenpil opnieuw leven in te blazen. “Maar de kans dat die er komt, is klein” Roxanne Wellens

06 februari 2020

Bron: Eigen berichtgeving, BNR 0 Fit & Gezond Het idee van de mannenpil gaat al jaren mee, maar nog nooit slaagde iemand erin om een dergelijk anticonceptiemiddel op de markt te brengen. Onderzoekers aan de universiteit van Dundee hebben zich nu opnieuw over het onderwerp gebogen: ze ontwikkelden een robot die zoekt naar manieren om spermacellen tegen te werken. Maar of er ook echt een mannenpil op komst is, betwijfelt ‘Topdokter’ Guy T’Sjoen, die meedeed aan het gelijknamige tv-programma op Vier. “De mannenpil bestaat niet”, zegt hij.

Een stofje vinden dat spermacellen kan tegenwerken én veilig is voor andere lichaamscellen, is als zoeken naar een naald in een hooiberg. Een man produceert zo’n 1.000 spermacellen per hartslag, wat neerkomt op 100 miljoen cellen per dag. En dat 7 dagen per week, 24 uur lang. De robot van de universiteit van Dundee zou nu 7.000 stofjes per dag kunnen testen om te kijken welke effectief spermacellen tegengaan, terwijl mensenhanden er maar 10 kunnen onderzoeken. Maar dan nog lijkt het er niet op dat de mannenpil er snel aankomt.

Er zijn wel allerlei dingen uitgetest, maar tot nu toe zijn het condoom en de vasectomie - het doorknippen van de zaadleiders - de enige beschikbare anticonceptiemiddelen voor de man. “En het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt", zegt Guy T’Sjoen, diensthoofd endocrinologie aan het UZ Gent. Endocrinologen zijn wetenschappers die zich bezig houden met de klieren die hormonen uitscheiden in de bloedbaan. “Het is unfair om alle verantwoordelijkheid bij de vrouw te leggen, maar momenteel is er nog geen enkel middel voor mannen betrouwbaar en veilig genoeg om op de markt te brengen.” Niet dringend Waarom duurt het zo lang voor zo’n middel wordt uitgevonden? “Anticonceptie bij mannen is niet dringend, want we hebben de vrouwenpil. Daarom zijn de onderzoeken rond dat onderwerp vrijblijvender. Uit bevragingen blijkt dat 1 op 4 mannen bereid is om de mannenpil te overwegen, maar ik betwijfel dat", vertelt T’Sjoen. “Ik denk niet dat een vierde van de mannen aan de pil gaat als het erop aankomt. Daarom laat de mannenpil ook lang op zich laat wachten: er is nauwelijks een markt voor.” 10 pillen per dag De universiteit van Dundee zoekt nu naar stoffen die spermacellen tegenwerken; ze hopen binnen 5 jaar een mannenpil te hebben die goed werkt. De pillen die tot nu toe werden onderzocht, werkten met testosteron. Dat bleek niet ideaal te zijn: testosteronpillen stoppen de zaadcelproductie, maar de ene man heeft daar meer testosteron voor nodig dan de andere. “Het zoeken naar een dosis die werkt voor iedereen is een grote uitdaging. Daarbij zijn die pillen zo zwak dat je er 8 tot 10 per dag moet nemen.” Om de pil sterker te maken, werd een tijdje geëxperimenteerd met het vrouwelijke geslachtshormoon progesteron. Dat werd in combinatie met testosteron gegeven. “Maar dan krijg je een hele hormonencocktail waarvan het effect bijna op doping gaat lijken. En dat heeft nadelige effecten op de gezondheid, zoals op je cholesterol.” Teveel bijwerkingen De laatste grote studie naar de mannenpil werd daarom vroegtijdig gestopt. 266 gezonde mannen testten toen de pil uit. “De bijwerkingen werden te duur voor de farmaceutische industrie, zij waren immers verantwoordelijk voor de gezondheid van die mannen. De studie werd definitief stopgezet toen een van de deelnemers stierf door zelfdoding. En naast depressie doken er nog een aantal andere psychologische problemen op.” Zo werden sommige gebruikers agressiever, en de vruchtbaarheid van één deelnemer kwam na 6 maanden nog steeds niet terug. De hoge dosis testosteron in de mannenpil zou wél voordelig zijn voor het libido. Alternatieven? “We zijn dus afgestapt van de pil en zijn gaan experimenteren met inspuitingen”, zegt T’Sjoen. Daarbij krijgt de man om de zoveel tijd een shot testosteron in de spieren gespoten. Er zijn soorten inspuitingen die om de twee weken herhaald moeten worden. “Dan vraag ik me af: zal een man bereid zijn om elke twee weken of twaalf weken zo’n injectie te laten doen?” “Ik denk dat we aan het einde van de rit zijn als het aankomt op experimenteren met testosteron”, besluit hij. “Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid van anticonceptie dus nog steeds bij vrouwen, omdat er geen andere mogelijkheden zijn. En zolang er geen studies een veilige mannenpil kunnen garanderen, komt die er ook niet.”