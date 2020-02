Nieuw medicijn moet pinda-allergie minder dodelijk maken Roxanne Wellens

05 februari 2020

12u53

Bron: BBC, CNN 1 Fit & Gezond Een pinda-allergie is een van de meest voorkomende voedselallergieën, en nu is er een behandeling voor. In de VS keurde de ‘ Een pinda-allergie is een van de meest voorkomende voedselallergieën, en nu is er een behandeling voor. In de VS keurde de ‘ Food and Drug Administration ’ een geneesmiddel goed dat kinderen tussen 4 en 17 jaar oud zou helpen hun allergie, die voor sommigen zelfs levensbedreigend is, in te tomen.

Het medicijn, Palforzia, zorgt ervoor dat kinderen minder hevig op pinda’s reageren wanneer ze die toch per ongeluk eten. De behandeling werkt als volgt: gebruikers krijgen gedurende 6 maanden kleine, maar toenemende hoeveelheden pinda-proteïnen toegediend onder medisch toezicht. Daarna blijven ze dagelijks een dosis nemen. Op die manier zouden de kinderen een weerbaarheid tegen pinda’s opbouwen. De behandeling werkt alleen beschermend en is dus niet bedoeld om de allergie te genezen. Je blijft gewoon allergisch aan pinda’s.

Toen het effect van Palforzia werd getest, bleek dat 2 op de 3 kinderen niet allergisch reageerden op een dosis, vergelijkbaar met twee pindanoten, nadat ze het medicijn maandenlang hadden genomen. Ongeveer 1 op de 10 moest met de behandeling stoppen omdat ze er te hevig op reageerde.

Het medicijn gebruiken is dus niet zonder risico’s. Er blijft een kans op anafylaxie. Dat is een ernstige vorm van een voedselallergie die zelfs fataal kan zijn. Patiënten zouden het meeste risico lopen op anafylaxie tijdens en nadat de dosis pinda-proteïnen verhoogd wordt.

Palforzia komt in poedervorm, dat gemaakt is van echte pindanoten. Je mengt het onder semi-vloeibaar eten zoals yoghurt of appelmoes. Het medicijn is alleen beschikbaar in Amerika. Momenteel wordt onderzocht of het geneesmiddel ook in Europa op de markt zal komen. Een definitieve beslissing komt er in de tweede helft van 2020.