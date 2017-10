Nieuw in ons land: vrouwen leren boksen zonder fysiek contact

“Vrouwen willen graag boksen, maar geen blauw oog of gebroken rib oplopen” Bertje Warson

14u03 12 David Legreve Pink Boxing in fitness Move to Happiness Fit & Gezond Lijkt boksen je wel wat, maar schrikt het je als vrouw nog af? Dan moet je in Nijlen zijn voor een potje 'Pink Boxing'. Zaakvoerder Valérie Fornoville start er in fitnessclub ‘Move to Happiness’ met de eerste lessen Pink Boxing in ons land. "Vrouwen willen heel graag leren boksen maar er geen blauw oog, gebroken tand, of rib aan overhouden. En dit kan met onze speciale trainingstechnieken”, zegt Valérie.

“Vrouwen willen hun mannetje kunnen staan, zich veilig én stoer voelen en willen leren boksen," legt Valérie Fornoville van de Nijlense fitnessclub 'Move to Happiness' uit. "Maar ze hebben schrik voor letsels en willen geen blauwe ogen, gebroken tanden of ribben. En dit is nu net wat er niet zal gebeuren. Wij hebben de eerste Pink Boxing getest met een 65-tal vrouwen en die vonden het super. Niemand was gekwetst gewoon omdat er geen fysiek contact is. Wij lossen dit op door onze speciale bokslessen. Isha Peeters en Lynn De Raedemaecker zijn onze eerste trainsters Pink Boxing in België die vrouwen zonder fysiek contact leren boksen”, vertelt Valérie.

Opleiding in Nederland

De twee trainsters Isha en Lynn hebben een opleiding Pink Boxing in Nederland gevolgd, want daar werd Pink Boxing eerder al opgestart. “Wij gebruiken technieken uit de bokssport zonder dat hierbij sprake is van fysiek contact. We starten normaal met een groep van twaalf vrouwen en warmen eerst op. Daarna staan zij met twee over mekaar en dragen stevige bokshandschoenen en een kussen om de stoten af te weren. We leggen uit met welke slagen we starten. We leren hen combinaties uitvoeren. Eén vrouw geeft de stoten en de andere vangt alle slagen met een kussen op. Een voorste directe stoot, noemen we ‘jab’. De bokspartner vangt de stoot op met zijn handen. Een achterste directe stoot is een ‘cross’ en een opstoot van onder naar boven is een ‘uppercut’. Een ‘hook’ is van opzij naar binnen slaan. Daarna wordt het een combinatie van kracht- en cardiotraining en vervolgens oefeningen met krachttraining en workout. Het einde van de les is het ontspannen en het lichaam laten afkoelen”, vertellen de coaches.

“Je moet wel bij de zaak blijven. Het is nog altijd een pittige bokssport” Valérie Fornoville

Veel calorieën verbruiken

Valérie Fornoville stipt aan dat de vrouwen wel bij de zaak moeten blijven. “Het gaat nog altijd om een bokssport en je moet zeer snel zijn en bij de zaak blijven. Als je ook maar even afgeleid bent kan je toch een blauw oog oplopen. Het is geen sport voor ‘doetjes’. Sommige vrouwen slaan heel voorzichtig maar anderen durven er ook stevig tegen aan te gaan. Het is ook een zeer goede conditietraining waarbij je veel caloriën verbruikt”, vertelt zaakvoerder Valérie Fornoville nog. “Wij beleven veel plezier aan deze manier van boksen omdat het een sociaal gebeuren is. Wij staan allemaal in een kring wat leuk is en er is ook veel variatie. Wij willen wel ons mannetje staan en het is een uitlaatklep om alles eens los te laten. We kunnen ons zelfs verdedigen in geval van nood. En dit terwijl we aan onze conditie werken”, vertellen de dames die deze eerste bokslessen krijgen.

