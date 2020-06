Nieuw bordspel ‘Lekkerbekjes’ doet kinderen gezond eten én bewegen Nele Annemans

17 juni 2020

07u49 0 Fit & Gezond Kinderen proeven niet graag nieuwe dingen. En als ze moeten kiezen tussen spelen op de tablet of een spelletje buiten: dan blijven ze vaak binnen. Kinderen moeten gestimuleerd worden om nieuwe smaken te proeven en voldoende te bewegen. Om ouders daarbij te helpen ontwikkelde het Vlaams Instituut Gezond Leven het gezelschapsspel ‘Lekkerbekjes’ voor kinderen vanaf 7 jaar. Samen proeven, beleven, het goede voorbeeld geven en positief belonen zijn de basiselementen van het spel dat verkrijgbaar is bij Colruyt en Dreamland.

Kinderen weten al van jongs af aan wat ze leuk vinden en wat niet. Sommigen houden van intensief rennen, anderen zweren bij rustige activiteiten. Elk kind is anders en houdt van andere dingen. Met eten is dat net hetzelfde. De meeste kinderen zweren bij zoet. Bitter en zuur – zoals witloof of kiwi – vallen minder in de smaak.

Het is belangrijk dat kinderen zure, bittere en neutrale smaken (bv. de smaak van water en witte melk) leren appreciëren. Want hoe vroeger ze experimenteren met gezonde voeding, hoe gevarieerder ze later zullen eten. Maar kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan nieuwe smaken. Soms moeten ze iets tien keer proeven voor ze het lusten.

Vroeg begonnen, half gewonnen

Nieuwe smaken appreciëren is zoals leren stappen of fietsen: het gaat met vallen en opstaan. Qua beweegpatroon geldt hetzelfde als voor hun voeding; kinderen moeten voldoende en gevarieerd bewegen en lang stilzitten beperken. Daardoor voelen ze zich beter. En het heeft eveneens invloed op de toekomstige keuzes en levensstijl van een kind. Want jong geleerd, is oud gedaan.

Kinderen dwingen om iets te eten heeft geen zin: het is een strijd die ouders onmogelijk kunnen winnen. En het zorgt ook voor een negatieve sfeer. Belangrijker is dat kinderen gestimuleerd worden − zonder ze te verplichten − om te proeven. Daarnaast hebben ze regelmatig een duwtje in de rug nodig van hun ouders om genoeg actieve, leerrijke en uitdagende dingen te doen.

Ray de Aardbei en Komkommer Kwel

Om ouders hierbij te helpen ontwikkelde het Vlaams Instituut Gezond Leven het gezelschapsspel ‘Lekkerbekjes’ voor iedereen vanaf 7 jaar. Samen proeven, beleven, het goede voorbeeld geven en positief belonen zijn de basiselementen van het spel. Daan Banaan, Ray de Aardbei, Komkommer Kwel, Dina Druppel, Jean-Claude Van Wortel en Avo Kaatje − de 6 lekkerbekjes − nodigen kinderen en hun vrienden en familie uit om grappige, vreemde en vooral lekkere hapjes te proeven en gekke uitdagingen en beweegopdrachten aan te gaan.

Tijdens het Lekkerbekjes-spel vullen spelers om het eerst hun scorebord met smul- en beweegtokens. Die kunnen ze verdienen door opdrachten – die telkens proeven en bewegen combineren – uit te voeren. Zo leren de spelers op ludieke wijze de voedings- en bewegingsdriehoek kennen: van wat je het best eet en hoe belangrijk water is, tot hoe je kan bewegen en minder zitten.

‘Lekkerbekjes’, 24,95 euro. Meer info vind je op www.gezondleven.be.