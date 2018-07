Nieuw advies: dit eet je beter niet als je zwanger bent Ellen den Hollander

04 juli 2018

08u28

Bron: AD 8 Fit & Gezond Zwangere vrouwen kunnen beter helemaal geen tonijn, makreel, zwaardvis, paling, snoekbaars of haai eten. Ook niet als die vis uit blik komt. Ook is het beter om helemaal geen kaas van rauwe melk te eten: geen zachte, maar ook geen harde.

Dat zijn de nieuwe adviezen die het Nederlandse Voedingscentrum geeft in zijn aangepaste advies. Een van de opvallende veranderingen is de vis uit blik. Eerder werd gedacht dat er minder kwik in tonijn uit blik zat dan in verse tonijn, stelt het Voedingscentrum. "Maar het RIVM en het RIKILT hebben aangegeven dat hierin geen verschil zit", valt op de site te lezen. "Daarnaast heeft de NVWA aangegeven dat ook in harde kazen van rauwe melk ziekteverwekkers kunnen voorkomen. Ons advies is daarom zowel harde als zachte kaas van rauwe melk te mijden. Verhit in een gerecht kan de kaas wel worden gegeten."

Zalm en sardines

Roofvissen, zoals makreel, zwaardvis, paling, snoekbaars of haai, stonden al op het lijstje van beter-niet voedingsmiddelen. "Een paar weken geleden heeft de RIVM een nieuwe rapport uitgebracht met deze nieuwe inzichten", aldus voedingsexpert Patricia Schutte van het Voedingscentrum. "Zalm en sardines kun je wel eten. Dat zijn vissoorten met gezonde vetten."

De lijst van producten die je beter niet kunt eten tijdens de zwangerschap is lang: lever, rauw vlees, rauwe eieren, taugé, gedroogde en gefermenteerde vleeswaren en paté: het is maar een greep uit het overzicht. "Mensen denken weleens dat je meer niet dan wel mag eten maar dat valt wel mee", zegt Schutte. "Maar je wilt in die korte periode geen risico nemen." Dat geldt ook voor het verhitten van rauwe producten zoals kazen of ei. "Je hoeft niet meteen in paniek te raken als je het een keer hebt binnengekregen als je zwanger bent", aldus Schutte. "Maar het is beter om de listeriabacterie geen kans te geven door de koelkast op 4 graden Celcius in te stellen en maaltijden altijd goed te verwarmen."

De volledige lijst met adviezen is te vinden op de site van het Voedingscentrum.