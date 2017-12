Niet gedoucht vanmorgen? Geen probleem: "We zijn té hygiënisch geworden"

Een smartphone bevat meer bacteriën dan een toiletbril en je mag naar verluidt niks opeten dat op de grond is gevallen. Alles uitgebreid wassen en desinfecteren dan maar? Volgens maag-darmspecialiste Séverine Vermeire van UZ Leuven is overdrijven ook niet goed: "We zijn te proper geworden, waardoor ons immuunsysteem in de war raakt," vertelt ze aan Knack.

Séverine Vermeire van het UZ Leuven is één van de meest gerenommeerde maag-darmspecialisten uit België, die regelmatig publiceert in internationale vakbladen. In Knack vertelt ze deze week hoe onze overdreven hygiëne vandaag de dag net een tegenovergesteld effect kan hebben. "Vroeger was een onhygiënisch leven de oorzaak van bacteriële epidemieën zoals pest en cholera. Door meer hygiëne in te voeren, hebben we die kunnen uitroeien. Maar de slinger is veel te ver naar de andere kant aan het doorslaan. We zijn té proper geworden, waardoor ons immuunsysteem in de war raakt."

Bewaarmiddelen en smaakstoffen

Ook de voedingsindustrie treft volgens Vermeire schuld, door onder meer bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen toe te voegen aan ons eten. Volgens de gastro-enterologe heeft dit soort westerse levensstijl een invloed op onze gezondheid. "We moeten ons dringend afvragen of de industrialisering en de overdreven hygiëne wel zo gunstig zijn geweest," zegt ze daarover. De toename van allerlei chronische darmontstekingen - intussen ook in grootsteden in Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika - wijt ze ook aan een 'verwestering' van het voedingspatroon.

"Af en toe wat modder eten"

We eten te ongezond, betoogt de maag-darmspecialiste, met te veel dierlijke vetten en te weinig plantaardige vezels. Daarnaast overdrijven we met hygïene. We wassen ons te veel, we gebruiken te vaak antibiotica en beginnen er ook al veel te jong mee, met onder meer chronische darmontstekingen tot gevolg. Eerder betoogde de Amerikaanse kinderneuroloog Dr. Shetreat-Klein in het boek The Dirt Cure al dat het gezond is als onze kinderen af en toe flink vuil worden en daarbij per ongeluk wat modder eten. Niet te vaak douchen, beperkt zeep gebruiken, verse, onbewerkte voeding eten en veel in de natuur komen waren daarnaast ook haar aanbevelingen voor een sterk immuunsysteem en dito gezondheid.