Niet elke calorie is hetzelfde en nog drie andere dieetfabels ontkracht Nathalie Tops

26 maart 2019

11u02

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond De lente is opnieuw in het land en dat betekent dat de race naar de ideale summer body bij velen is ingezet. En dat betekent: calorieën tellen, kinkloppen tijdens het dessert of juist vergoelijkend denken dat je morgen die zak chips er wel af zal lopen. Helaas blijken dat net veelgemaakte fouten te zijn, aldus diëtisten.

1. Alle calorieën zijn gelijk

Oftewel: jezelf de hele dag uithongeren om je ‘s avonds op een groot pak friet en een hamburger te kunnen storten, is geen goed idee. En ook de redenering dat die Brusselse wafel even goed voor je lijn is als een avocado omdat ze evenveel calorieën bevatten, gaat niet op. Het draait immers niet (enkel) om de calorieën die ze aanbrengen. Ook vitamines, mineralen, vezels en andere voedingsstoffen doen hun duit in het zakje. Zo zal een vezelrijke volkorenboterham je langer verzadigd houden dan de witte variant, hoewel die laatste soms minder calorieën bevat. Daardoor zal je minder geneigd zijn om tussen je maaltijden door naar ongezonde snacks te grijpen. Bovendien houden voedingsvezels je darmen in topconditie, wat een opgeblazen gevoel, vervelende luchtjes en constipatie tegengaat.

Al is er een kanttekening: trop is te veel, ook bij gezonde voedingsmiddelen.

2. Nee, die zak chips compenseer je niet met een extra rondje joggen

Dat laatste stuk pizza toch opeten omdat je morgen - beloofd!- naar de fitness trekt. Of jezelf na een loopsessie belonen met een pak koekjes. Been there, done that. Maar helaas is dat niet de beste manier van redeneren, wil je echt afvallen. Ter illustratie: Een gemiddeld standaard hamburger is goed voor bijna 500 calorieën en ruim 30 gram puur vet. Al deze overbodige calorieën kunnen we alleen kwijt door extra te bewegen. Voor de calorieën van een kanjer als een Big Mac weg te werken, zijn welgeteld 42 minuten aan cardiotraining nodig. Een stukje pizza van nauwelijks 100 gram komt overeen met 263 calorieën. Maar wie houdt het bij dat ene stuk? Een volledige pizza vertegenwoordigt 818 calorieën, oftewel 81 minuten joggen. Tel daarbij op dat junkfood nutritioneel gezien een lege doos is, en je komt tot de conclusie dat sport geen excuus mag zijn om naar comfort food te grijpen.

3. Zondigen mag enkel op ‘cheat day’

Heel wat fitnessgoeroe’s adviseren je om een cheat day te nemen, oftewel een dag waarop alles wat anders verboden is, wel toegestaan is. Helaas wordt gezond eten daarmee gereduceerd tot een moeilijke opgave waarvan je een keer per week bevrijd moet worden. Bovendien is de ‘alle remmen los’-strategie niet altijd de beste: je loopt immers het risico dat je gaat overeten en daarmee de vorderingen van de voorbije dagen tenietdoet. Afvallen blijft immers een rekensommetje: komen er meer calorieën binnen dan je verbruikt, dan kom je opnieuw bij. Daarom adviseren diëtisten om jezelf alles toe te staan, maar wel met mate. Heb je zin in chocolade? Neem dan gerust een stukje, maar houd het ook daarbij. En uiteraard: probeer verder zo lekker én gezond mogelijk te koken.

4. Fruit = suikers = slecht

‘Suiker is suiker’, redeneren sommige zelfverklaarde gezondheidsgoeroe’s. En dus moet je ook dat van je menu schrappen, wil je afvallen. Niets is echter minder waar. Naast natuurlijke suikers bevat fruit immers heel wat vezels, vitamines, antioxidanten en mineralen. Gezonde stoffen die je lichaam nodig heeft, en die je spijsvertering op gang houden. Al gaat hier opnieuw het advies op dat ‘trop’ te veel is. Beperk je dagelijkse inname dus tot 2 à 3 stukken per dag. Eet je fruit ook zo ‘puur’ mogelijk. Hippe drankjes als ‘smoothies’ vermijd je beter. De vezels zijn hierin namelijk stukgemalen, waardoor ze niet langer hetzelfde verzadigende effect hebben. Bovendien bevatten dergelijke sapjes makkelijk 6 à 7 stuks fruit (sommige zelfs 10), waardoor het echte suikerbommetjes worden.