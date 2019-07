Niet alleen mentaal: wetenschap vindt link tussen anorexia en metabolisme Liesbeth De Corte

16 juli 2019

14u03

Bron: CNN 1 Fit & Gezond Lange tijd werd anorexia bekeken als een puur psychische stoornis, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. Een nieuwe grootschalige studie toont immers aan dat er een link bestaat tussen de aandoening en het metabolisme.

“Het onderzoek toont aan dat anorexia nervosa niet alleen een psychische stoornis is, maar blijkbaar speelt het metabolisme ook een rol”, stelt hoofdonderzoeker Cynthia Bulik vast. Voor de studie, die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke blad Nature Genetics, werd het DNA van 17.000 mensen met de eetstoornis en 55.000 mensen met een gezond gewicht gecontroleerd. Die mensen komen uit Noord-Amerika, Europa, Australië en Azië.

Concreet stelden de wetenschappers vast dat er 8 genetische factoren zijn die de kans op het ontwikkelen van de eetstoornis anorexia vergroten. Deze factoren spelen ook een rol bij andere psychiatrische aandoeningen zoals depressie, een obsessief-compulsieve stoornis of schizofrenie. Maar daarnaast is er dus ook een verband tussen die factoren en een abnormaal metabolisme. Opvallend: de factoren lijken ook een invloed te hebben op fysieke activiteit, wat kan verklaren waarom mensen met anorexia vaak ook heel sportief zijn.

Medicatie

Waarom is dit nu zo belangrijk? Tot nu toe werd anorexia louter bekeken als een psychische stoornis, waardoor de behandeling vooral draaide rond therapie. Deze studie toont aan dat er gekeken moet worden naar andere, alternatieve behandelingen. Meer zelfs: het kan misschien leiden tot de ontwikkeling van medicatie om de eetstoornis te behandelen. Al is daarvoor nog meer onderzoek nodig. Zo is het belangrijk om te achterhalen wat juist de rol is van het metabolisme en hoe het het risico op anorexia beïnvloedt. De wetenschappers hopen hun studie alvast uit te breiden en het DNA van meer dan 100.000 mensen te analyseren.

En dat is nodig: want anorexia treft zo’n 1 op de 100 vrouwen. Meer dan 1 op de 10 gevallen is fataal, waardoor het de dodelijkste psychiatrische aandoening is. Slechts 30% van de patiënten slaagt erin om volledig te herstellen.