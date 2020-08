Neuscorrectie 2.0: “Een neus mag anno 2020 weer karakter hebben” Sophie Vereycken

15 augustus 2020

16u09 1 Fit & Gezond Weg kaarsrechte neuzen, smalle streepjes en minuscule wipneusjes. Anno 2020 is de neuscorrectie nog even populair, maar wijzen de neuzen massaal in een andere richting. Dr. Ilan Karavani: “Waar de neus vroeger moest verdwijnen, mag hij nu met fierheid gedragen worden.”

Wat hebben Jennifer Aniston, Blake Lively en Beyoncé met elkaar gemeen? Goede genen, dat spreekt voor zich. Maar ook een goede plastische chirurg, want de dames ondergingen allemaal een neuscorrectie. Verbaasd? Dat snappen we. Bij neuscorrecties denken we doorgaans aan neuzen die eruitzien als smalle potloodstreepjes. Aan spitse neustipjes en dunne neusvleugels. Dat is veranderd, vertelt dokter Ilan Karavani, gespecialiseerd in dermato-chirurgie. “Vroeger moest een neus vooral afwezig zijn. Mensen wilden mooie ogen, volle lippen en daartussenin liefst een klein stipje. Nu maakt de neus weer deel uit van het gelaat. Hij moet niet afzichtelijk zijn, maar hij mag er staan.”

Een neus voor emancipatie

De teloorgang van het kleine wipneusje kunnen we voor een groot deel maatschappelijk verklaren, vermoedt de arts. “Het ideaal van de blonde vrouw met de schattige wipneus en het korte rokje is voorbijgestreefd. Vrouwen zijn geëmancipeerd: ze staan aan het hoofd van bedrijven, gaan in de politiek of bevinden zich aan de financiële top. Kortom, steeds minder vrouwen kunnen zich nog identificeren met dat ideaal van vroeger. Zo’n barbiepopneusje past niet meer bij hen. Bij mannen zien we trouwens hetzelfde. Die hele mannelijke neus met een hoek van minder dan 90 graden gaat er eveneens uit. Dat is een cultuurfenomeen: net zoals mannen en vrouwen op de werkvloer meer op gelijke voet komen te staan, evolueert het schoonheidsideaal naar een genderfluïde norm.”

De eerste neuscorrecties dateren van meer dan tweehonderd jaar geleden, voornamelijk omdat mensen er ‘blanker’ wilden uitzien

Al kunnen we die nieuwe, subtielere neuscorrectie ook kaderen binnen de hedendaagse aandacht voor diversiteit. De eerste neuscorrecties dateren al van meer dan tweehonderd jaar geleden, voornamelijk omdat mensen er ‘blanker’ wilden uitzien. Dat aspect dooft stilaan uit, zegt Karavani. “Natuurlijk bestaan er uitzonderingen op de regel, maar over het algemeen zijn mensen die Michael Jacksongewijs hun raciale kenmerken willen veranderen, eerder zeldzaam. We zien genoeg zwarte rolmodellen als Barack Obama, Beyoncé en Oprah die bewijzen dat donkere huidskleuren en Afro-Amerikaanse kenmerken prachtig zijn.”

Wandelende filters

En er speelt nog meer dan dat. De maatschappij van vandaag is gericht op authenticiteit. We willen verbetering, maar geen perfectie meer. Dat hebben we grotendeels aan de jongere generatie te danken, lacht de dokter. “Zij gaan fitnessen zonder make-up, gaan na het werk hardlopen, springen onder de douche en gaan daarna meteen op café met vrienden. Het hoeft allemaal niet meer zo perfect. Let wel, het zijn natuurlijk nog altijd de perfectionisten die tot bij de plastische chirurg komen. Maar het mag allemaal veel minder extreem en veel meer naturel.”

Sociale media legt een enorme druk op jongeren. Ze kunnen niet op tegen een Instagramfilter en kiezen dus vaker dan vroeger voor een ingreep dokter Ilan Karavani

Of dat wil zeggen dat het cliënteel bij de plastische chirurg jonger geworden is, daar kan hij kort over zijn: ja. “Enfin, de oudere generatie komt nog altijd trouw langs, maar we zien wel meer en meer jonge mensen. Vroeger kwam je voor je vijfendertigste niet bij ons, tegenwoordig komen er zelfs jonge twintigers over de vloer” De verklaring moeten we niet ver gaan zoeken, volgens Karavani. Sociale media legt een enorme druk op jongeren, bijna iedereen gebruikt filters. Die leggen niet alleen een mooi laagje over je foto, maar geven je ook vollere lippen, grotere ogen en een smallere neus.

Ilan Karavani: “Niemand kan natuurlijk tegen zo’n filter op en dus ondergaan jongeren behandelingen om zoveel mogelijk op die filter te lijken.” Bovendien zijn de behandelingen minder invasief dan vroeger. “Voor het kleiner maken van de neus is nog altijd een traditionele neuscorrectie nodig, maar daarnaast kunnen we steeds meer ‘schoonheidsfoutjes’ met kleine ingrepen oplossen. De rechtheid van de neus, een wipneus, het zijaanzicht of een deukje tussen de wenkbrauwen kan je al behandelen met een simpel spuitje.”

Wij onthouden vooral: een neus mag weer karakter hebben. En voor wie net wat te veel van het goede heeft, zijn er vaak snelle, niet-invasieve oplossingen. Gewoon, tussen neus en lippen.

Lees ook:

Botox hier, filler daar: selfies verlagen de stap naar plastische chirurgie

Barbieworld: waarom iedereen plots aan de plastische chirurgie gaatSchaamplipverkleiningen en andere genitale chirurgie zitten in de lift: heeft iedereen binnenkort een designervagina? (+)