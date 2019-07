Net zoals Astrid Coppens 3 weken na de bevalling weer strakke buik: hoe realistisch is het? Liesbeth De Corte

30 juli 2019

08u54 7 Fit & Gezond Amper een maand nadat Astrid Coppens beviel van dochtertje Billie-Ray is ze haar zwangerschapsbuikje alweer kwijt. Het resultaat van pure chance, goochelarij of extreme work-outs? En hoe realistisch is het voor doorsnee mama’s? Wij vroegen het aan sportcoach Delphine Steelandt, auteur van het boek ‘#Fitmom, in 100 dagen fit samen met je kid’.

Ze mag dan wel op 28 juni bevallen zijn van haar eerste kindje, amper drie weken later is Astrid Coppens haar zwangerschapskilo’s alweer kwijt. Dat bewees de kersverse mama met een badpakfoto op Instagram. Ook haar volgers zijn allemaal onder de indruk. “Wauw, je ziet er echt prachtig uit”, klinkt het meermaals.

“Ik heb nochtans niets speciaals gedaan”, lacht Astrid. “Alle jonge moeders weten dat je de eerste acht weken geen fitness mag doen, ik heb daar ook geen tijd voor. Ik geef borstvoeding en dat vraagt heel veel energie. Ik heb geen nanny, geen personal trainer. De enige fitness die ik doe, is de Maxi-Cosi opheffen. (lacht) Maar ik geef toe, ik heb chance. Ik had altijd gehoord dat het negen maanden duurt voor je lichaam van een zwangerschap hersteld is, maar bij mij was dat al na tweeëneenhalve week. Ik denk dat ik mijn mama en papa mag danken voor de goede genen.”

Veel geluk

Kan het zo simpel zijn? Zijn goede genen de verklaring waarom Astrid en sterren als Kate Middleton, Kim Kardashian en Beyoncé zo vlot afvallen na een bevalling? Fitmom Delphine Steelandt denkt alvast van wel. “Sommige mensen hebben een ectomorf lichaamstype. Dat wil zeggen dat ze een snel metabolisme hebben, waardoor ze makkelijk slank blijven en moeilijk bijkomen”, stelt de expert. “Ik geloof dat Astrid Coppens een van deze gelukkigen is.”

Mensen met een ectomorf lichaamstype zijn trouwens niet per se gezonder. “Sommigen beweren dat ze alles kunnen eten zonder een grammetje bij te komen. Ze hebben misschien wel een slanke lijn, maar ze slaan al het vet op rond de organen. Dat is héél ongezond", vertelt Steelandt. “Al vermoed ik wel dat Astrid doorgaans gezond eet. In haar geval is het dan normaal dat ze na drie weken opnieuw een fit lichaam heeft. Ze heeft gewoon veel geluk.”

Chance? Ja. Maar realistisch voor Jan en alleman? Dat is het dus niet. “Mensen met een ectomorf lichaamstype zijn eerder uitzonderlijk. De meesten zitten - jammer genoeg - niet zo in elkaar”, meent de expert. Gelukkig zijn er wel enkele tips voor de normale stervelingen onder ons, om het bescheiden buikje (deels) weg te werken.

Let op je voeding

Weest gerust. Het is niet de bedoeling dat je vlak na de bevalling een streng dieet gaat uitproberen. “Zéker niet als je nog van plan bent om borstvoeding te geven”, waarschuwt Steelandt. In dat laatste geval moet je immers belangrijke voedingsstoffen doorgeven aan je kindje. “Let gewoon op met suiker en alcohol, en eet vooral veel groenten, fruit en volkorenproducten. Ook vis is gezond, want dat zit boordevol eiwitten en omega 3.”

Geef jezelf de tijd

“De arts kent het lichaam van de kersverse mama beter dan ik, dus vraag altijd raad aan je dokter”, zegt de sportcoach. “Over het algemeen mogen moeders opnieuw beginnen sporten vanaf acht weken na de bevalling. Begin traag en op je gemak, het is nergens voor nodig om je uit te sloven. Gemakkelijke cardio-oefeningen en krachttrainingen zijn ideaal."

Het is zelfs niet nodig om je meteen te gedragen als Sporty Spice. Een goede houding kan ook al wonderen verrichten. “Je hebt 9 maanden een kindje in je buik gedragen. Je houding is daar ook op afgesteld. Probeer eerst goed rechtop te lopen door je rug lang te maken, je schouderbladen naar elkaar toe te brengen en je buik in te trekken. Dat kost geen moeite, maar heeft een fantastisch effect.”

Dat geldt trouwens ook voor vrouwen (en heren) die niet bevallen zijn. “Probeer maar eens een hele dag je buikspieren op te spannen. Hoe vaker je dat doet, hoe platter je buik wordt. En je moet je er niet eens voor in het zweet werken”, beweert Steelandt.

Wees voorzichtig met buikspieroefeningen

Het is trouwens geen goed idee om onmiddellijk sit-ups uit te voeren. “De rechte buikspieren zijn uitgerokken tijdens de zwangerschap. Die moeten de tijd krijgen om even te herstellen. Begin je wel meteen te trainen? Dan zullen de rechte buikspieren niet optimaal genezen. Het is veel beter om je eerst te focussen op de schuine buikspieren, de bilspieren, de bekkenbodemspieren en de armspieren. Begin pas ten vroegste acht weken na de bevalling met simpele oefeningen die gericht zijn op je rechte buikspieren."

Train mét je baby

“Tijdens mijn zwangerschap had ik me voorgenomen dat ik geen mama zou worden die voortdurend bij haar baby wou zijn. Ik wilde nog m’n eigen leven leiden. Daar had ik het even bij het foute eind. Toen ik mijn zoontje Marcel in mijn armen had, had ik geen zin om hem af te geven om te sporten. Zo ben ik op het idee gekomen om gewoon mét hem te bewegen”, legt Steelandt uit. “Dat is supergoed meegevallen. Door te trainen met je kindje, versterk je niet alleen je spieren maar ook de band met je baby.”