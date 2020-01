Net als Cameron Diaz zwanger worden na je 40ste: risicovol of niet? LDC

04 januari 2020

14u20

Bron: Belga, Eigen Berichtgeving 0 Fit & Gezond Heuglijk nieuws vanuit Hollywood: actrice Cameron Diaz is op haar 47ste mama geworden. Iets wat trouwens ook vaker voorkomt bij de modale Vlaming. Steeds meer oudere vrouwen krijgen nog een kindje dat ze liefdevol opvoeden. Maar sommigen stellen zich de vraag of dat een gezonde evolutie is. Ja én nee, stellen experts.

Mama’s van 40 jaar of ouder zijn niet langer ongewoon. In ons land kregen 1.283 vrouwen die ouder waren dan 39 in 2015 hun eerste kind. In 2017 waren dat er al 1.410. Ook in de categorie 50 en ouder gaat dat cijfer omhoog: in 2015 waren het nog zes vrouwen, twee jaar later liefst dertien. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat.

Dat voedt alleszins de vraag: hoe anders is het om op je veertigste in de luiers te zitten in plaats van op je vijfentwintigste? Gynaecoloog Hendrik Cammu bij het UZ in Brussel wijst allereerst op enkele medische verschillen. “Bij een gewone zwangerschap loop je 10% kans dat er iets misgaat. Dat gaat dan over zaken als hoge bloeddruk of suikerziekte. Bij oudere vrouwen, zeker als ze tegen de 50 aanlopen, stijgt dat risico naar ongeveer 30%. Hoe ouder de moeder, hoe meer kans er ook is op chromosoomafwijking en op ondergroeide baby’s. En vaak zijn er ook vroeggeboortes”, zo vertelde de expert eerder al. “Bovendien komen die vrouwen in de menopauze terecht als hun kind 8 à 9 jaar is, wat mentaal zwaarder kan zijn.”

Een slimme meid, krijgt haar kind dus beter op tijd? Niet per se. Want als medisch gezien alles goed gaat, hoeven we een mama van 40 niet noodzakelijk als negatief te zien, zegt sociologe Inge Pasteels van de PXL Hogeschool. “Zo’n kind wordt geboren in een erg stabiel gezin. Vaak veel stabieler dan wanneer de ouders jonger zijn. Meestal hebben die ouders al carrière gemaakt, verdienen ze goed hun boterham en hebben ze relationeel gezien al een en ander achter de rug. In een later deel van hun leven zal de partnerkeuze bijvoorbeeld een stuk standvastiger zijn.”