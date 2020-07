Negatieve gevoelens maken onze maaltijd minder voedzaam

Wanneer we het hebben over de vitaliteit van ons brein, dan denken we al snel aan de voedingsstoffen die we eten om onze hersenen in topvorm te houden. Nieuw onderzoek toont echter aan het niet alleen uitmaakt wàt we eten, maar dat veel ook afhangt van de manier waarop we dat doen. Experte Caroline Baerten legt uit hoe mindful eten de connectie tussen hoe je je voelt en wat je eet beïnvloedt.

Een slecht humeur zou een behoorlijke invloed hebben op je spijsvertering. Zo loop je volgens cognitief neurowetenschapper Caroline Leaf maar liefst 80 procent van de voedingsstoffen die er in je eten zitten mis wanneer je een slecht humeur hebt. Dat heeft alles te maken met het feit dat een slechte mentale toestand ervoor zorgt dat je spijsverteringssysteem niet optimaal presteert.

Een groot deel van die minder optimale vertering situeert zich op cellulair niveau. Zo is je alvleesklier bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de productie van spijsverteringsenzymen en hormonen (zoals insuline) én helpt ze bij de opname van voedingsstoffen. De alvleesklier scheidt daarvoor ongeveer 20 verschillende neuropeptiden ( de belangrijkste bemiddelaars tussen de neuronen in onze hersenen en de spijsverteringsorganen in ons lichaam) af. Wanneer je je niet goed voelt is dat communicatiekanaal verstoord en zorgt dat ervoor dat je lichaam voedingsstoffen niet optimaal kan opnemen.

Volgens Leaf zou even stilstaan bij hoe we ons voelen voor we aan tafel gaan dan ook een immense invloed hebben op onze spijsvertering en de hoeveelheid voedingsstoffen die we uit onze maaltijd halen. Deze bewustwording is ook gekend onder de term ‘mindful eten’.

Mindful eten

“Mindful eten vindt zijn oorsprong in mindfulness, waarbij je bewuster leert leven in het hier en nu”, vertelt Caroline Baerten. Zij is zowel voedingsdeskundige, psychotherapeute, chef-sommelière als eerste mindful-eatingtrainer in België. Ze richtte het Centre for Mindful eating & Nutrition in Brussel op. “Bij mindful eten sta je stil bij je eetgewoonten, de zintuiglijke of lichamelijke gewaarwordingen die je ervaart bij de maaltijd en alle gedachten en emoties die tijdens het eten naar boven komen. En dat allemaal op een niet-oordelende manier.”

“Bovendien proberen we met mindfulness onze innerlijke criticus milder te maken, bewust te genieten en minder op de automatische piloot te eten. Hiervoor is het nodig om de verschillende stemmen in je hoofd toe te laten en je daar bewust van te zijn, zodat je er ook sturing aan kan geven. Door een stapje achteruit te zetten en even stil te staan, hoor je niet alleen een negatieve stem, maar misschien ook de vriendelijke stem van een vriendin, van familie of die van een objectieve huisarts. Daardoor zie je meer het totaalplaatje en maak je komaf met die innerlijke criticus. Dat gebeurt in je prefrontale cortex. Die helpt je om minder impulsief te zijn en de dingen vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Op dat moment luister je naar jouw kennis, en niet naar het aantal calorieën, een oordelende persoon of beelden uit magazines.”

“Je wordt intrinsiek gemotiveerd om constructieve keuzes te maken en handelt niet meer automatisch”, legt Baerten uit. “Mindfulness helpt je om je fysieke gewaarwordingen, gedachten en emoties onder de loep te nemen, zodat je je er meer bewust van wordt.”

3 tips om mindful te leren eten

1. Herken je honger

Mindful eten begint voor je iets in je mond stopt. “Vaak wordt ons hongergevoel op het verkeerde been gezet door onze zintuigen. We krijgen bijvoorbeeld zin in iets dat er lekker uitziet, dat is de ooghonger. Of wanneer we iets lekker ruiken, als we bijvoorbeeld langs een bakker of frituur passeren. Dat is de neushonger. We kunnen ook een lekkere smaak proeven, waardoor we er een tweede, een derde en misschien zelfs nog een vierde en vijfde hap van willen. Dan zet onze mondhonger ons aan om te eten. Bij hoe iets klinkt als het kraakt, denk maar aan een zak chips, gaat het om onze oorhonger. Hetzelfde geldt voor de textuur, want iets dat lekker aanvoelt kan ook aanzetten om meer te eten; dat is onze huidhonger. In totaal hebben we vijf zintuiglijke hongers. Daarnaast bestaan er lichamelijke hongers. Bij maaghonger voelt de maag hongerig of leeg. Bij cellulaire honger kunnen je cellen behoefte hebben aan iets specifieks, zoals bijvoorbeeld water of vitamine C uit sinaasappels.”

Tot slot zijn er nog twee extra hongers: de gedachtehonger en de harthonger. “Die eerste heeft vooral te maken met nutritionele informatie en voedingsregels die je ooit gelezen of gehoord hebt en die opgeslagen zitten in je geheugen. Ik zou meer fruit moeten eten en minder chocolade, bijvoorbeeld. Maar ook je hart kan hongerig zijn. Eten kan comfort bieden en je ontspannen of troosten. Denk maar aan wanneer je je alleen voelt, affectie nodig hebt of je verveelt.”

2. Word je bewust van je voedingspatroon

Probeer je bewust te worden van de voedingspatronen die je jezelf tijdens je leven aangeleerd hebt. “Je eetpatroon is vaak erg beïnvloed door de gewoontes in je gezin, je culturele achtergrond, media en groepsdruk. Meestal zijn ze erg onschuldig, maar soms zitten ze diep verborgen. Daardoor kan er een verstoorde relatie met eten ontstaan. Door daar af en toe bij stil te staan, kan je andere keuzes maken”, zegt Baerten.

3. Sta stil bij de fysieke kant van het eten

Sta er even bij stil hoe je maag honger en verzadiging signaleert. Hierdoor kan je beter aanvoelen wat je lichaam echt nodig heeft en wanneer je voldoende gegeten hebt. Hierbij hoort meteen ook het trager leren eten. Door pas een volgende hap te nemen wanneer je mond volledig leeg is, valt het op hoeveel smaken er tijdens het eten vrijkomen in je mond. Dat zorgt er meteen ook voor dat je sneller voldaan bent.