Neem een bad en 5 andere tips om goed in slaap te vallen tijdens warme nachten

23 juli 2019

16u11 0 Fit & Gezond Heb jij vannacht ook slecht geslapen omdat het te warm was? Je bent vast en zeker niet de enige. Een nieuwe studie komt met een mogelijke oplossing: een bad nemen zou soelaas bieden.

Puffen, zweten en uren liggen woelen in klamme lakens: nee, tijdens tropische nachten is het niet vanzelfsprekend om snel in slaap te vallen. Volgens een nieuw onderzoek kan een warm - ja écht, een warm - bad helpen. Al is de timing minstens even belangrijk.

Dat beweren althans onderzoekers van de Universiteit van Texas. Zij hebben 5.322 studies geanalyseerd, waarin gekeken werd naar de link tussen slaap en douches of warme baden. Daaruit blijkt dat vooral het laatste wonderen kan verrichten voor de nachtrust. Al is er een belangrijke voorwaarde: je moet 1 à 2 uur voor je onder de wol kruipt in bad gaan. Dan zou de slaapkwaliteit vooruitgaan en zou je gemiddeld 10 minuten sneller naar dromenland vertrekken. Dat schrijven de wetenschappers in het tijdschrift Sleep Medicine Reviews. De temperatuur van het water in je bad is idealiter 40 à 43 graden Celsius.

“Een juiste temperatuur is essentieel voor een goede nachtrust. Wanneer je lichaam afkoelt, zal je bijvoorbeeld slaperig worden”, stelt psycholoog en slaapexpert Annelies Smolders van Start To Sleep. “Is er een hittegolf aan de gang? Dan zal je lichaamstemperatuur niet voldoende zakken. Het gevolg: je zal niet goed slapen. Ook door ‘s avonds laat nog een bad te nemen, zal je opwarmen. Als je dan meteen in bed kruipt, zal je níet goed dutten. Maar door 1 à 2 uur te wachten, koel je net meer af dan anders. Daar zal je nachtrust wel van profiteren", bevestigt ze.

Andere tips

Jammer genoeg heeft niet iedereen tijd om in bad te kruipen. Mag het voor jou ook wat sneller gaan? Dan komen deze tips van Smolders misschien van pas.

Leg je voeten niet onder een laken

Vervang je donsdeken door een frisser laken. En let erop dat je voeten niet mee onder het laken zitten. “Vooral je voeten en je hoofdkruin regelen je temperatuur. Om je lichaamstemperatuur de hele nacht stabiel en koel te houden, is het beter om je voeten niet te bedekken met een laken.”

Zet je vensters pas ‘s avonds open

“De ideale slaaptemperatuur is 18 graden Celsius. Deze week wordt het ontzettend warm, dus dan zet je het best pas ‘s avonds de ramen open voor wat frisse lucht”, meent Smolders. Een ventilator - eventueel met een bakje ijs voor - kan helpen als airco-effect.

Probeer te ontspannen

Jammer genoeg bestaat er geen slaappil die je in een wip en een gauw naar dromenland brengt. “Het beste alternatief is je goed ontspannen. Of het nu tv kijken of een boek lezen is: doe wat jou slaperig maakt”, tipt Smolders. “Het maakt niet uit dat je een vast uur hebt om onder de wol te kruipen. Je moet eerst echt merken dat je moe bent en dat je ogen langzaam maar zeker beginnen dicht te vallen."

Zet de wekker elke dag op hetzelfde tijdstip

“Sta elke ochtend op hetzelfde moment op. Op die manier krijgt je biologische klok een vast ritme. Als je elke avond dan ook op hetzelfde tijdstip probeert te ontspannen, zal je merken dat je dag na dag ook op hetzelfde moment slaperig wordt.”

Mijd koffie of alcohol

Nog snel een glas ijskoud water drinken om af te koelen? Dat zal jammer genoeg niet veel helpen. “Je drinkt beter melk. Daar zit tryptofaan in, een aminozuur waar je slaperig van wordt. Dat zit trouwens ook in kersensap en bananen! Drink ook niet te veel, want dan moet je veel opstaan voor nachtelijke toiletbezoeken”, aldus Smolders. “Koffie is uit den boze, want dat drankje houdt je wakker. Ook alcohol is geen goed idee, want dan zal je minder diep slapen.”