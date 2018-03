Nederlandse artsen waarschuwen voor de risico's van botox en fillers TVM

Plastisch chirurgische behandelingen met botox en fillers zitten al jaren in de lift en dat verontrust Nederlandse artsen aan het Erasmus MC in Rotterdam . Dat staat te lezen in het vaktijdschrift Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. "Weet waar je heen gaat", is het advies.

Cosmetisch arts en onderzoeker Tom Decates ziet dagelijks mensen "in plaats van mooier, mismaakt door het leven gaan". Met zijn collega’s van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam telde hij in 2016 390.000 behandelingen met botox en fillers. Het zijn vooral vrouwen die zich laten behandelen. Van alle mensen tussen de 18 en 70 jaar die zich laten helpen is 86,5 procent vrouw. Oftewel 1 op de 52 vrouwen en 1 op de 324 mannen.

Niet gekwalificieerd

Alleen is niet iedereen die behandelingen uitvoert gekwalificeerd daarvoor, vaak hebben ze niet dezelfde opleiding genoten als een cosmetisch arts en dat houdt volgens de artsengroep risico's in. Om te voorkomen dat er iets misgaat, is het belangrijk om te weten waar je heen gaat. "Laat niet zomaar een behandeling uitvoeren in een achterkamertje van een zonnestudio of bij de kapper." Door het toenemend aantal behandelingen met botox en vulmiddelen (fillers) is het belangrijk om mensen te wijzen op de risico’s, zo staat te lezen in het vaktijdschrift Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

De Nederlandse onderzoekers zijn de eerste ter wereld die het aantal botox- en fillerbehandelingen in kaart hebben gebracht. In ons land zijn er wel meer behandelingen exclusief toegewezen aan chirurgen die daar ook een opleiding toe hebben genoten. Al komen ook hier doemscenario's voor. De risico's van fillers zijn bijvoorbeeld bloeduitstortingen, zwellingen tot zelfs het afsterven van stukken lip.