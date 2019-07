National Avocado Day: 9 interessante weetjes over de groene vrucht LDC

31 juli 2019

13u24 4 Fit & Gezond Vandaag vieren we National Avocado Day. Als ode aan het groene goud sommen we samen met Deliveroo enkele interessante weetjes op. Wist je dat ...

.. de Azteken de avocado als symbool gebruikten?

Zij beschouwden avocado’s als het symbool voor liefde en vruchtbaarheid, omdat de vrucht altijd per 2 groeit aan een boom.

... een avocadoboom wel 20 meter hoog kan worden?

Avocado’s groeien goed in zonnige oorden, want een avocadoboom heeft gemiddeld 2.000 zonuren per jaar nodig. In de vrije natuur wordt zo’n boom wel 20 meter lang, maar in een plantage is de boom vaak tussen de 4 en 8 meter lang.

... avocado’s bij voorkeur het best bewaard blijven bij een temperatuur van 6°C?

In de winkel wordt de avocado bewaard buiten de koelafdeling, in een ruimte van 16 °C tot 20°C. Thuis dient de avocado in de koelkast bewaard te worden als je het rijpingsproces wilt vertragen. Wil je het rijpingsproces versnellen? Leg de avocado dan bij appels of bananen. Deze fruitsoorten produceren ethyleen, een stof dat de rijping versnelt.

... de avocado in vergelijking met andere vruchten veel eiwitten bevat?

In een peer zit slechts 1 gram eiwit, terwijl een avocado maar liefst 6 gram bevat. Daarnaast zitten er 18 aminozuren in. Gezond voor sporters dus!

... een avocado jammer genoeg wel een caloriebom is?

Heerlijk, een avocado die barst van de gezonde vetten. Maar net daarom is de vrucht ook erg calorierijk. Eentje van een gemiddelde grootte bevat algauw 23 gram vet - één derde van het aanbevolen dagtotaal - en 250 calorieën. Dus als je een salade met blokjes avocado eet, is een halfje al voldoende. Eet je toch een hele avocado? Zorg dan dat de rest van je maaltijd niet te calorierijk is.

... een avocado glutenvrij is?

Avocado’s zijn glutenvrij, lactose-vrij, veganistische en vegetarisch! Ze zitten boordevol smaak en geschikt van ontbijt, lunch, aperitief tot avondmaal. Bovendien helpt het eten van avocado de ‘slechte’ LDL-cholesterol flink naar beneden.

... avocado’s een enorme ecologische voetafdruk hebben?

De keerzijde aan de medaille is dat de vrucht een grote ecologische voetafdruk heeft. Voor de productie van de lekkernij is immers heel veel water nodig: naar schatting tussen de 1.000 en 2.000 liter per kilo. Bovendien wordt er bij de teelt ook vaak schadelijke pesticiden en meststoffen gebruikt. Reken daar nog de transportkosten bij - want meestal komen avocado’s uit verre landen als Mexico, de Dominicaanse Republiek en Peru - en het hek is helemaal van de dam.

... je ze niet per se hoeft op te eten, smeren kan ook!

Avocado’s worden vaak gebruikt in gezichtsmaskers, conditioners en crèmes. Rijk aan vitaminen A, D en E en mineralen, voeden avocado’s niet alleen van binnenuit, maar kunnen je huid en haar ook voeden.

... je baby zo groot is als een avocado na 16 weken zwangerschap?

Na 16 weken zwangerschap begint je baby al goed vorm te krijgen. Ter vergelijking: je baby is zo groot als een avocado en zo zwaar als een reep chocolade.