Nathalie Meskens probeert tal van methodes om haar baby uit stuitligging te krijgen. Maar werken die ook écht?

Fit & Gezond Nathalie Meskens (37) is hoogzwanger van haar eerste spruit. Toch vloeiden er ook al veel traantjes. De presentatrice is namelijk bang dat ze moet bevallen met een keizersnede omdat haar dochtertje in stuitligging ligt, en dus met de billetjes in plaats van het hoofdje naar beneden. Ze probeerde al van alles - van osteopathie tot meditatie - om haar baby’tje te doen kantelen, maar werken die methodes ook écht? Wij vroegen het aan professor Yves Jacquemyn, diensthoofd gynaecologie-verloskunde in het UZA.

“Mijn eerste les in loslaten als mommy to be is al geen sinecure geweest”, staat er te lezen op de Instagrampagina van Nathalie Meskens. “Mijn dochter beslist namelijk al een aantal weken om lekker dwars te liggen (dat belooft voor later) en hoe dichter we de uitgerekende datum naderen, des te zenuwachtiger me dit maakt. Want zoals ze nu ligt kan ik niet ‘normaal’ bevallen”, klinkt het. Haar dochtertje ligt in stuitligging waardoor de kans bestaat dat ze met een keizersnede moet bevallen. “Ik doe nu alles wat ik kan: spinning babies-oefeningen, acupunctuur, osteopathie, hypnobirthing, visualisatie, meditatie en mantra’s om haar te stimuleren om te draaien.” Maar tevergeefs, zo blijkt.

Professor Yves Jacquemyn, diensthoofd gynaecologie-verloskunde in het UZA schrikt daar niet van. “Van geen enkele van die methodes is bewezen dat ze werken. Vaak wordt er een eerste kleine, veelbelovende studie uitgevoerd, maar zodra die verder onderzocht wordt, blijkt dat de methode toch niet werkt. Zelf maakte ik het mee met een wel heel bijzonder advies. In een bepaalde regio werd traditioneel wierook tussen de benen gebruikt om de baby in stuitligging te kantelen. De eerste studie daarnaar leek erg hoopvol. Ik raadde het toen zelf aan aan patiënten om het eens te proberen. Baat het niet dan schaadt het niet. Maar verder onderzoek wees - logischerwijs - uit dat die techniek uiteindelijk toch geen invloed had op de stuitligging.”

Een baby is als een ijsblokje in het water, je kan dat nog zoveel proberen te draaien als je wil, het zal blijven liggen in dezelfde positie Yves Jacquemyn, diensthoofd gynaecologie-verloskunde in het UZA

Hetzelfde geldt voor osteopathie en acupunctuur. “Bij osteopaten en acupuncturisten weten we helaas zelden wat hun methode is omdat ze die vaak niet prijsgeven én allemaal ietsje anders te werk gaan. Wetenschappelijk gezien is er alleszins geen bewijs dat een van de twee kunnen helpen om je baby te kantelen.”

En ook elke dag omgekeerd in je zetel gaan liggen helpt helaas niet. “Een baby is als een ijsblokje in het water, je kan dat nog zoveel proberen te draaien als je wil, het zal blijven liggen in dezelfde positie. Het is ook een van de grootste mysteries van de verloskunde. Zo weten we helemaal niet waarom een baby aan het einde van de rit met zijn hoofd naar beneden zit. Wat we daarentegen wel weten, is dat op je hoofd gaan staan niet helpt om hem te kantelen.” (lacht)

Externe versie

Het enige wat wel werkt volgens Jacquemyn, is een externe versie door een gynaecoloog. “Bij een versie gaat de gynaecoloog het liefst tussen week 35 en 37 op een getrainde manier zachtjes proberen om de billetjes uit het bekken te duwen en de baby te laten kantelen met het hoofdje naar beneden. De kans dat het draaien lukt, is gemiddeld 50 procent. In een op de twee gevallen draait de baby dus en kan je bevallen via een vaginale hoofdligging.”

Bovendien zijn de risico’s minimaal. “Er circuleren tal van paniekverhalen over zo’n versie op het internet, bijvoorbeeld dat je je baby dan kan ophangen aan de navelstreng, maar dat is nonsens. De baby zal in dat geval gewoon niet draaien. Je voert zo’n versie alleen beter niet uit als je ervoor al een keizersnede hebt gehad omdat je wel wat trekkracht gebruikt tijdens het kantelen. Ook als de moederkoek voor de uitgang van de baarmoeder ligt, doe je beter geen versie. Dat zou het baby’tje te veel stress bezorgen.”

Het hele verhaal rond de stuitbevalling is een angstverhaal Yves Jacquemyn, diensthoofd gynaecologie-verloskunde in het UZA

Daarnaast wijst Jacquemyn erop dat Nathalie Meskens ook vaginaal kan bevallen met een stuitligging. “Wereldwijd is die manier van bevallen het meest voorkomend, in Europa daarentegen niet. Dat komt omdat het hele verhaal rond de stuitbevalling een angstverhaal is, gebaseerd op een grootschalig onderzoek aan het begin van deze eeuw. Die toonde aan dat de kans op complicaties tijdens een vaginale stuitbevalling ietsje groter is dan met een keizersnede. Dat zorgde ervoor dat gynaecologen en masse overstapten op een keizersnede. Maar waarover gezwegen werd, is dat er ook een opvolgstudie kwam. Zo was er twee jaar later geen enkel verschil op te merken wat betreft de ontwikkeling of gezondheid van de onderzochte baby’s. In latere onderzoeken kwam zelfs naar voren dat er geen hogere risico’s verbonden zijn aan het bevallen via een vaginale stuitligging in vergelijking met een keizersnede.”

Ook hier gaat het doemverhaal rond dat de navelstreng dan makkelijker rond het nekje verstrengeld raakt, maar dat klopt niet volgens de gynaecoloog. “Ongeveer een op de drie baby’s wordt geboren met de navelstreng om de nek, ongeacht hoe hij ligt. Ik zou me zelfs meer zorgen maken als de baby met z’n hoofd naar beneden ligt omdat er dan veel meer trekkende kracht plaatsvindt. Bij een stuitligging komen eerst de billetjes erdoor en hoeft het hoofdje alleen nog te volgen. Toch gebeurt zo’n bevalling niet vaak meer, net omdat er zo’n paniek is over gezaaid. Alleen in een beperkt aantal ziekenhuizen, waaronder het onze, kan je nog terecht voor vaginale stuitbevalling.”

Vriendelijke keizersnede

Tot slot hoeft Nathalie Meskens ook niet bang te zijn van een keizersnede. “Een keizersnede is een niet te onderschatten operatie, maar wij proberen altijd het principe van een gentle sectio, letterlijk een vriendelijke keizersnede toe te passen. Dat betekent dat we zoveel mogelijk een natuurlijke bevalling proberen na te bootsen; zo is de partner er van het begin tot het einde bij, kan de navelstreng doorgeknipt worden, kan je je baby meteen vasthouden ... Wat uiteindelijk de voorkeur heeft, moet blijken uit een gesprek met de ouders.”

Wij bundelen alle adviezen van experts over voeding en beweging binnen Jouw Gezondheid.

Nathalie Meskens is zwanger, maar eet ook veganistisch: hoe (on)gezond is dat?

Alexa Chung lijdt net zoals 1 op de 10 vrouwen aan endometriose: dit is wat je moet weten over de aandoening (+)

Steeds meer vrouwen ouder dan 40 kiezen voor IVF: “Vanaf die leeftijd word je als onvruchtbaar beschreven” (+)