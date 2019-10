Nathalie Meskens is zwanger, maar eet ook veganistisch: hoe (on)gezond is dat? Nele Annemans

14 oktober 2019

16u48 0 Fit & Gezond Nathalie Meskens (37) is zwanger. Dat kondigde ze deze ochtend zelf aan op haar Instagramaccount. Maar zoals je misschien wel weet, eet Nathalie Meskens sinds een tijdje ook veganistisch. Wij gingen te rade bij diëtiste Sanne Mouha hoe gezond dat is.

Veganisten eten geen dierlijke producten. Dus uiteraard geen vlees of vis, maar ook geen zuivel, eieren, honing of gelatine. Wat er wel op het menu staat? Plantaardige voeding zoals groenten en fruit, granen, peulvruchten, noten, zaden, vlees-, ei- en zuivelvervangers. Als je het dieet dus op die gevarieerde en uitgebalanceerde manier aanpakt is het ook een gezond voedingspatroon, ook als je zwanger bent volgens diëtiste Sanne Mouha. “Het kan gezond zijn om veganistisch te eten als je zwanger bent, net omdat je bij meer aandacht schenkt aan de hoeveelheid eiwitten, omega 3-vetzuren en vitamine B12 die je eet. Maar dan moet je het dus wel op de goede manier doen en je laten bijstaan door een diëtist of voedingsexpert.”

Chips en Oreo’s

Als veganist kan je immers ook de verkeerde keuzes maken. Zo bevatten chips en bepaalde soorten koekjes zoals Oreo’s ook geen dierlijke producten, maar echt voedzaam zijn die niet. “Eet je vegan, maar ongezond en negeer je aandachtspunten zoals voldoende ijzer, vitamine B12, eiwitten en omega 3-vetzuren, dan raad ik af om een veganistische levensstijl te combineren met een zwangerschap.”

Vooral een tekort aan vitamine B12 kan worden gelinkt met tal van problemen en zelfs een miskraam tot gevolg hebben. Dreigt er een tekort aan vitamine B12, kan foliumzuur ook niet meer omgezet worden in het lichaam. “Foliumzuur, ook wel vitamine B9 genoemd, speelt een belangrijke rol bij de vroege ontwikkeling van het ongeboren kind, meer bepaald bij de preventie van spina bifida of een open ruggetje. Daarom is het belangrijk om vanaf de zwangerschapswens 0,4 milligram foliumzuur per dag in te nemen. Dat blijf je het best doen tot je twaalfde zwangerschapsweek”, aldus gynaecologe Ann Mortier.

Met de wintermaanden die eraan zitten te komen is het volgens Mouha ook belangrijk om je vitamine D-gehalte in de gaten te houden. “Vitamine D wordt grotendeels aangemaakt onder invloed van uv-stralen van de zon en voor een klein deel uit vette vis, eieren en met vitamine D verrijkte producten. Als Nathalie de komende maanden alleen maar binnen vertoeft voor opnames, is het dus een slim idee om een supplement te slikken.”

Ook tijdens het geven van borstvoeding, is het volgens Mouha geen probleem om veganistisch te eten. “Zolang erop gelet wordt dat er geen voedingstekorten dreigen, kan je veganistisch eten tijdens de borstvoedingsperiode.”

Hoewel veel experts het erover eens zijn dat als je het dieet op een juiste manier volgt, het zelfs een gezonde levensstijl kan zijn, raadt het Vlaams Instituut Gezond Leven een veganistisch voedingspatroon eerder af tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die borstvoeding geven. “Gezond Leven geeft advies aan een heel groot publiek. Dus het is goed dat ze verwijzen naar de gevaren. Onbezonnen aan een veganistisch dieet beginnen, zeker als je zwanger bent, is volledig af te raden. Wil je veganistisch blijven eten tijdens je zwangerschap, raad ik dan ook ten stelligste aan om altijd de begeleiding van een diëtist in te schakelen.”