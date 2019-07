Naomi Campbell deelt uitgebreide routine tegen ziektekiemen in het vliegtuig: “Overdrijven is nergens voor nodig” LDC

21 juli 2019

10u11

Fit & Gezond Naomi Campbell is voorbereid als ze moet vliegen. Het topmodel heeft steevast een mondmasker, latex handschoenen en antibacteriële doekjes mee. Overdreven of gewoon voorzichtig: wat denken de experts?

Handschoenen aandoen, antibacteriële doekjes pakken en vervolgens aan het werk gaan. Dat is wat Naomi Campbell doet als ze op een vliegtuig stapt, zo toont ze in een nieuwe YouTube-video. “Deze routine voer ik elke keer uit. Het maakt me niet uit wat andere mensen ervan denken”, zegt ze erover. “Het is mijn gezondheid en ik voel me er beter door.”

Met de doekjes maakt ze alles wat ze aanraakt - van de armleuning tot het klaptafeltje, het venster en de afstandsbediening - grondig schoon. Vervolgens legt ze een dekentje over haar stoel en bedekt ze haar gezicht met een mondmasker.

Op die manier wil het bekende model zichzelf beschermen tegen de ziektekiemen in het vliegtuig. Het is inderdaad een publiek geheim dat vliegtuigen een broeihaard zijn van virussen en bacteriën. Maar is al die moeite echt nodig?

“Je vindt overal bacteriën terug”

Volgens toxicoloog Jan Tytgat is er alleszins geen reden om het vliegtuig niét te nemen, uit schrik om een of andere ziekte op te lopen. “In een gesloten ruimte als een vliegtuig hangen natuurlijk wel wat bacteriën rond. Maar een meerderheid is daar immuun voor en zal er dus niet ziek van worden - zelfs niet als het opklaptafeltje niet proper is of er wat afval rondslingert”, zo vertelde hij eerder aan HLN.

Tytgat: “Het is pas wanneer iemand met een verzwakt immuunsysteem aan boord stapt, dat er ook problemen van kunnen komen.” Dé hygiënerichtlijn bij uitstek is in de lucht eigenlijk dezelfde als op de begane grond: “Voldoende de handen wassen, zoals na elk toiletbezoek. Maar overdrijven is nergens voor nodig.”

Ook volgens collega Marc Van Ranst is er absoluut geen reden tot paniek. “Het is onmogelijk om een vliegtuig helemaal steriel te maken. Overal - ook in bussen, treinen of kantoren - vind je bacteriën terug. Maar zolang dat binnen de perken blijft, is er geen probleem. En op een vliegtuig wordt heus wel het maximum gedaan om alles zo proper mogelijk te houden.”