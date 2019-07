Naomi Campbell deelt haar dieetgeheim, is het ook iets voor jou? Timon Van Mechelen

10 juli 2019

14u46 0 Fit & Gezond Supermodel Naomi Campbell (49) heeft haar dieetgeheim onthuld, zo schrijft Page Six. In een interview met de Britse televisieshow Lorraine vertelde Naomi dat haar hongergevoel afhangt van haar gemoedstoestand.

“Ik eet alleen als ik er zin in heb”, laat het model weten. “Ik honger mezelf niet uit. Als ik een dag geen zin heb om te eten, dan doe ik dat gewoon en drink ik water of een sapje. Het hangt ervan af hoe ik me voel.”

Ook zegt ze op dagen als het buiten erg heet is soms helemaal niks te eten: “Ik wil dan gewoon sap drinken.” Bovendien plant ze die dagen naar eigen zeggen ook nooit in. “Het kan alleen 1 dag zijn, soms 2 dagen per week.”

Is dat ook gezond?

Als je naar het figuur van Campbell kijkt, lijkt haar methode bijzonder effectief. Maar is het dat ook en is het gezond? We vroegen het aan diëtiste Lotte Lemoine. “Als je eens een dag niet eet, ga je daar niet meteen gezondheidsproblemen van ondervinden. Toch raad ik aan om dagelijks wel iets te eten, drinken zou ik zeker niet overslaan. Wat betreft de sapjes: die bevatten ook heel wat calorieën en vaak zijn dit voornamelijk snelle suikers, wat eigenlijk ook niet optimaal is.”

“Voor je gewicht is er dan weer het risico dat je erna net veel meer gaat eten omdat je jezelf uitgehongerd hebt. Zo behaal je op dat vlak ook geen winst. Als je met het warme weer weinig honger hebt, kun je wel wat minder eten maar neem dan bijvoorbeeld meerdere kleine porties per dag. Zo heb je geen zware maaltijden te verwerken, maar krijg je wel nog de nodige voedingstoffen binnen.”

Het 5:2 vastendieet

Hoewel Campbell het zelf niet zo benoemde, is 2 dagen per week minder eten wel degelijk een bestaand dieet. Het populaire 5:2 vastendieet houdt in dat je gedurende 2 dagen maximaal 800 calorieën verorbert. Op de andere dagen eet je zoals de mediterraanse keuken, dat betekent veel groenten, fruit, noten, peulvruchten, volle granen, magere zuivelproducten, olijfolie, gevogelte en vis. En een matig alcoholgebruik.

Dat dieet wordt ook wel onderbroken vasten genoemd, of intermittent fasting in het Engels. De afvalrage kwam ongeveer 5 jaar geleden overwaaien uit het Verenigd Koninkrijk en is inmiddels zo populair dat sterren als Beyoncé, Ben Affleck en Hugh Jackman het hebben omarmd. Je valt er bovendien niet enkel van af, het zou ook een positief effect hebben op de gezondheid. De afgelopen jaren zijn er heel wat studies uitgevoerd waarbij men deeltijdvastende muizen vergeleek met muizen die álle dagen minder aten. Met opvallende resultaten: de vasters kregen minder kanker, alzheimer en parkinson, betere bloedwaarden, lagere cholesterol en vielen meer af dan ‘gewone’ afslankers. Bovendien blijkt vasten stoffen vrij te maken die hersencellen beschermen, de aanmaak van nieuwe zenuwcellen bevorderen en het immuunsysteem opvijzelen.

Ook bij kleine groepen menselijke vrijwilligers ziet men verbeteringen. Minder ontstekingsstoffen, meer vetafbrekende hormonen, betere bloedsuikerwaarden - en dat allemaal al na enkele weken deeltijdvasten. Bij een studie van ruim 100 obese vrouwen zag men hetzelfde gewichtsverlies als bij een gewoon caloriebeperkt dieet; maar vasten gaf een grotere verbetering in bloedsuikerwaarden. Gunstig, omdat bij overgewicht juist de suikerverwerking ‘lui’ wordt - wat kan uitmonden in type 2 diabetes.