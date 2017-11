Namasté voor je voeten: toega is de nieuwe yogatrend Charlotte Dierckx

Hoge hakken, we houden ervan! Maar niets zo pijnlijk als een hele dag rondrennen van hot naar haar op een moordend paar naaldhakken. Bij thuiskomst wring je jezelf dan ook zo snel mogelijk uit die martelende schoenen om vervolgens nog 5 minuten half mankend door huis te strompelen omdat je voeten maar niet willen wennen aan een platte ondergrond. Herkenbaar? Toega, ofwel teenyoga, verzacht de pijn in slechts 10 minuten.

Toega is een bundeling van bewegingen en stretchoefeningen voor de meest ondergewaardeerde en overwerkte ledematen van het lichaam, namelijk onze voeten. Een dagelijkse routine van 5 à 10 minuten helpt de mobiliteit, flexibiliteit en kracht in je tenen, voeten en enkels te verbeteren. Maar meer dan dat is toega vooral een zalig aaaaaah-moment voor jou én je partner, zodat jullie nooit meer moeten discussiëren over wiens beurt het is voor het geven van een voetmassage.

Grote tenen stretch

Ga staan op een zacht oppervlak (handdoek, tapijt, mat, ...) en buig vervolgens je grote teen onder de bal van je voet. Oefen een beetje druk uit op je grote teen en houd ondertussen je kleine tenen recht.

Tip: vanuit bovenaanzicht lijkt het net alsof je grote teen verdwenen is.



Herhaal de oefening, maar dan omgekeerd. Buig je kleine tenen onder de bal van je voet terwijl je grote teen vooruit gestrekt blijft. Houd de grote teen in contact met de ondergrond, door er zachtjes druk op uit te oefenen.

Tip: gebruik je handen om je kleine tenen onder de bal van je voet te krullen als het niet zonder hulp lukt.

Diep geworteld

Plaats je voeten in een rechte lijn onder je heupen en verdeel je gewicht gelijkmatig over beide. Duw vervolgens je grote tenen in de grond en til tegelijkertijd je kleine tenen in de lucht. Houd deze positie aan voor 30 seconden. Zorg ervoor dat de bal van je voet contact houdt met de ondergrond.

Tip: let op dat je niet in je enkels gaat hangen wanneer je je kleine tenen optilt.

Handdoekje-trek

Ga zitten op een handdoek met je knieën in een hoek van 90 graden en plaats je voeten zodanig dat je tenen contact maken met de handdoek. Grijp vervolgens de handdoek vast met je tenen en probeer de handdoek naar je toe te trekken zonder de hielen van de ondergrond te lossen.

Voetenstretch

Ga zitten op je knieën in een hoek van 90 graden en plaats de onderkant van je tenen in de handdoek. Vervolgens rijk je met je handen naar je hielen en duw je je heupen naar voor. Zorg ervoor dat je armen en hielen een rechte lijn vormen. Wanneer je armen volledig gestrekt zijn, duw je je grote tenen in de grond.

Tip: focus tijdens het duwen op de grote tenen. Probeer je andere tenen zo veel mogelijk te ontspannen.



Breng je heupen terug naar achter en ga zitten op je voeten. Laat je armen rusten in je schoot. De onderkant van je tenen zijn nog steeds geplant in de grond. Voel de stretch in de boog van je voeten en duw vervolgens je grote tenen herhaaldelijk met kleine schokjes in de grond.