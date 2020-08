Na zelf 40 kg te zijn afgevallen wil Sven Ornelis ons allemaal verslaafd maken: “Wandelen is de ultieme me-time”

Niemand die zo enthousiast over wandelen kan vertellen dan radiomaker en dj Sven Ornelis. Hij verloor ooit 40 kilogram door van wandelen een dagelijkse gewoonte te maken. En ook nu is de dj nog dagelijks op stap: zo woont hij bijna elke vergadering al wandelend bij. Honderd kilometer wandelen — de afstand van de legendarische Dodentocht — in drie weken, onze nieuwste zomer challenge , is volgens hem voor bijna iedereen haalbaar. “Ook al stap je de eerste dag maar één kilometer en bouw je beetje bij beetje op.” Sven legt uit hoe je dat aanpakt en vertelt erbij hoeveel je alvast moet wandelen om wat je eet effectief te verbranden.

“Wandelen heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben”, zegt Joe-presentator en dj Sven Ornelis stellig. “Iemand die probeert om een goed evenwicht te bewaren tussen genieten van het leven en gezond blijven. Akkoord, het klinkt een beetje als een goeroe-praatje, maar het is de waarheid. Ooit leefde ik met 300 kilometer per uur. Ik werkte ontzettend veel, nam zelden tijd voor mezelf. Ik genoot van het leven, dat wel. Maar niet op de meest gezonde manier. Ook vandaag eet ik nog zeer graag en drink ik graag een goed glas wijn, maar als je alle teugels lost en nooit aan sport doet, ben je voor je het goed beseft je eerste hartaanval nabij. Ik was eind de dertig en woog meer dan 110 kilo. Ik was die gezellige dikkerd van de radio. Maar daar lag ik niet echt van wakker. Ik maakte er mopjes over en anderen deden dat ook. Naast serieus wat overgewicht had ik een dik vel gekregen.”

Bijna dood

“Tot ik op een bepaald moment voor een uitdaging in de ochtendshow op Q-music de Mechelse Romboutstoren moest beklimmen met medepresentator Kürt Rogiers. We moesten om ter snelst naar boven lopen, en ik kan je zeggen: het licht ging toen uit bij mij. Maar... Daar heb ik ook het licht gezien. Ik viel echt bijna dood toen ik misschien wel tien minuten later dan Kürt boven kwam gekropen. En wist: zo kan het niet langer. Ik moet anders gaan leven en eten. Er moesten gewoon een pak kilo’s af, want ik was echt met mijn gezondheid — misschien zelfs mijn leven — aan het spelen.”

“Die avond heb ik beslist om ervoor te gaan. Als ik mijn tanden ergens in zet, dan kan ik dat. Ik, de Would Be Chef, een hobbykok met een grote passie voor rijke gerechten, besliste om helemaal anders te gaan koken en op de calorieën te gaan letten. Ik vond dat zelfs een toffe uitdaging: even lekker proberen te koken met veel minder vetten en suikers, meer groenten en fruit. Heerlijk! Ik begon ook veel water te drinken. Dat helpt ook enorm. En ik besefte dat ik meer moest bewegen. Van nature ben ik nochtans echt geen sporter. Mijn papa André is een begenadigd loper geweest, maar dat talent heb ik niet van hem geërfd. En met mijn overgewicht kon ik zulke zware inspanningen simpelweg niet aan.”

Oostende-Hasselt

“Wat ik wél altijd graag heb gedaan, is wandelen. Voor een grote radio-actie voor Handicap International, de Q Sponsortocht, hadden Kürt en ik een dik jaar eerder al eens in tien dagen van Oostende naar Hasselt gewandeld, met flink wat omwegen. Bijna 300 kilometer hadden we toen op de teller. Ik had me daar wel goed op voorbereid met een slim trainingsschema. Die lange tocht was niet evident, maar het was ons gelukt. En ik vond het plezant. Wandelen is een sport die vrijwel iedereen aankan. Je kunt er gewoon stap per stap aan beginnen. Ook al stap je de eerste dag maar een (paar) kilometer, en bouw je beetje bij beetje op, voor je het weet, ben je verslaafd.”

Ik ontdekte een bijzonder geluk dat ik niet kende: fysieke vermoeidheid. Niets zo fijn als na een lange wandeling moe maar voldaan een warm bad te nemen en daarna lekker in de zetel te ploffen

“Bij mij ging dat overigens heel snel. Ik woonde al bijna vijf jaar in Rijmenam, vlak bij de Dijle, maar kende het prachtige wandelpad erlangs niet. Het was er nochtans adembenemend mooi. Urenlang kon je er stappen in de heerlijke natuur. Ik ontdekte wandeling per wandeling hoe fantastisch de streek waar ik woonde wel was, en ik genoot met volle teugen.”

“Al snel werden de wandelingen langer en langer. Eerst deed ik tochtjes van een klein uurtje, maar algauw werden dat er van twee uur of langer. Ik liep in de richting van Werchter of Mechelen, en genoot ervan om steeds een beetje verder te gaan. Een beetje ‘dieper’ ook, want ik ontdekte een bijzonder geluk dat ik niet kende: fysieke vermoeidheid. Niets zo fijn als na een lange wandeling moe maar voldaan een warm bad te nemen en daarna lekker in de zetel te ploffen. Wanneer je lijf moe is van het sporten, voel je dat je leeft. Plots sliep ik ook veel beter. Dat kwam door de fysieke inspanning natuurlijk, maar ook door de ontspanning in mijn hoofd.”

Ultieme me-time

“Je hoort weleens zeggen: neem eens wat tijd voor jezelf. Wel, wandelen is de ultieme me-time. Sommige mensen houden van yoga, maar — met alle respect voor de liefhebbers — laat mij maar wandelen. Diezelfde trage beweging uitvoeren, stap per stap, meter per meter, in de natuur, geeft mij zo ontzettend veel rust in mijn hoofd. Ik groet de koeien en geniet van de wonderlijke vormen van de wolken, ik kijk naar het water dat in de Dijle voorbijstroomt en zie de bomen blaadjes krijgen of verliezen, naargelang het seizoen. En dat geeft me behalve rust ook veel inspiratie. Leuke dingen voor mijn ochtendshows op de radio, nieuwe invalshoeken voor columns, leuke ideetjes voor in mijn privéleven: ik krijg ze zoveel makkelijker al wandelend dan zittend aan een bureau.”

In een klein jaar tijd ben ik met wandelen bijna 40 kilogram afgevallen. Elke kilo die ik eraf wandelde, gaf een nieuw vreugdemomentje op de weegschaal en extra energie om nog meer te stappen

“Maar het allerbelangrijkste voor mij was wel: ik begon al heel snel (veel) gewicht te verliezen. De combinatie van gezonder eten, veel water drinken, maar vooral wandelen, werkte uitstekend. Wandelen biedt een voordeel op andere, meer intense sporten als het gaat over gewicht verliezen. Doordat je hartslag niet te hoog gaat, blijf je constant vet verbranden. Maar dan moet je natuurlijk wel een fikse wandeling maken. En dat deed ik al snel. Ik trok er echt tijd voor uit. Ik die altijd had gezegd: ‘Sorry, mijn leven is te druk voor sport’, slaagde er toch in om elke dag een uur of meer vrij te maken in mijn agenda. Als je echt wilt, lukt dat je zeker. En dan kan het snel gaan.”

“In een klein jaar tijd ben ik met wandelen bijna 40 kilogram afgevallen. Elke kilo die ik eraf wandelde, gaf een nieuw vreugdemomentje op de weegschaal en extra energie om nog meer te stappen. Mijn wandelingen duurden al eens drie uur of langer. Ik hield alles bij met een handige app op mijn smartphone, en wou elke week beter doen dan de week daarvoor. Ik geef toe: dat klinkt als een verslaving, en dat is het ook een beetje. Maar volgens mij de gezondste die je maar kunt hebben. En dat bleek ook: mijn dokter bij wie ik elk jaar mijn bloed laat controleren, geloofde zijn ogen bijna niet toen hij de nieuwe resultaten zag. Ik was gewoon massa’s gezonder geworden, met uitstekende cijfers op alle vlakken, allemaal door dat wandelen en gezonder te leven.”

Nog altijd leg ik minstens 100 kilometer per week af. Fanatieke wandelaars halen mij makkelijk in, maar dat is niet erg. Wandelen is geen wedstrijd voor mij. Het is een levenshouding

Tien jaar later

“Vandaag ben ik bijna tien jaar ouder en nog altijd een even fervente wandelaar. Ik moet eerlijk zijn: dat ging wel met ups en downs. Er was een jaar dat ik overdag radio maakte, net voor ik bij Joe de ochtend begon te doen, en toen had ik minder tijd om te stappen. Meteen zag ik de gevolgen op de weegschaal en voelde ik me mentaal een pak minder goed. Geloof me, ik heb dat stappen echt nodig. Nog altijd leg ik minstens 100 kilometer per week af. Ik stap zo’n zes kilometer per uur. Dat is wel doorstappen — ik hou niet van slenteren — maar ook niet meer dan dat. Fanatieke wandelaars halen mij makkelijk in. Dat is niet erg. Wandelen is geen wedstrijd voor mij. Het is een levenshouding. Zo wandel ik gezond door het leven: kilometer per kilometer.”

“Ik doe niks liever dan de weldaden van het wandelen promoten. Daarom ben ik ook zo graag het gezicht van deze challenge. Ik wil iedereen aanmoedigen om zelf de stap te zetten. En liefst meer dan één. Begin er gewoon aan. Die eerste stap is de moeilijkste: je wandelschoenen aantrekken en naar buiten gaan. Maar eens je vertrokken bent, kan niks je nog tegenhouden. Je gaat nieuwe plekken ontdekken, je lichaam voelen werken, je hoofd leeg weten te wandelen, kilo’s verliezen en gewoon een stuk gezonder worden. De komende drie weken wil ik je absoluut motiveren om samen met mij een virtuele dodentocht te wandelen. Niet in één keer, dat spreekt voor zich. Daar moet je echt al zeer goed getraind voor zijn. Maar dag per dag wil ik met je proberen om de geneugten van het wandelen te ontdekken. En wedden dat je binnen drie weken de smaak zodanig te pakken hebt, dat je net als ik niet meer zonder kunt of wilt?”

DIT ETEN = ZOVEEL WANDELEN

Hoeveel moet je wandelen om wat je eet effectief te verbranden? Grosso modo kun je stellen dat je al wandelend zo’n 300 calorieën per uur verbrandt, al verschilt dat natuurlijk van mens tot mens. Toch krijg je met onderstaand lijstje al een idee.



DOE MEE AAN DE ‘100 KILOMETER’-CHALLENGE

Wandelen moet je opbouwen. Je moet vooral luisteren naar je eigen lichaam. Jezelf niet forceren, maar je ook niet inhouden. Als je voelt dat het lekker loopt, mag je gerust een stuk verder wandelen dan je in gedachten had, maar ik raad aan om rustig te starten. En bouw om de paar dagen een rustmoment in.

• Maandag: 3 km

• Dinsdag: 5 km

• Woensdag: 4 km

• Donderdag: 6 km

• Vrijdag: rustdag

• Zaterdag: 6 km

• Zondag: 9 km

Bewijs nu dat je zelf actief gaat wandelen. Maak een foto en stuur hem door via het Wandel 100 Kilometer-platform. Wij bundelen alle tips van Sven Ornelis, artikels, uitdagingen en foto’s van deze challenge in dit dossier.

