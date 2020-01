Na overlijden Philip Cracco: “Met systematische screening zou prostaatkanker minder doden maken”

«In 2017 kregen 9.555 Belgische mannen het verdict, 1.529 mannen stierven aan prostaatkanker», zegt directeur Liesbet van Eycken bij het Kankerregister. «Zeer opmerkelijk: na een jaarlijkse daling met 3,5% tussen 2004 en 2014, zien ze opnieuw meer diagnoses. Tussen 2014 en 2017 is er een toename van 4,7%. De effecten van de vergrijzing zijn hier al weggefilterd.»

«Ik zou niet durven zeggen dat we Philip Cracco hadden kunnen redden”, aldus prof. Nicolaas Lumen, kliniekhoofd Urologie bij het UZ Gent. “Maar als je mensen een PSA-test aanbiedt, ga je meer diagnosticeren. Er zijn mannen die we nu niet tijdig bereiken, terwijl we hen echt zouden kunnen helpen. Een Europese studie bij 100.000 patiënten toont aan dat het aantal overlijdens tot 50% kan teruggedrongen worden. Nu zien we dat 15 % van de patiënten al uitzaaiingen heeft op het moment van de diagnose, 20 % heeft de ziekte in lokaal gevorderd stadium. Prostaatkanker is dus voor grosso modo 35% levensbedreigend wanneer de ziekte aan het licht komt.»

Onderzoek herroepen

Tot vijf jaar geleden werd de PSA-test naar prostaatkanker in België trouwens terugbetaald, weet prof. Lumen «Die regeling is geschrapt na een negatief advies in Amerika, waar onderzoek uit 2009 aanwees dat je er geen winst mee boekt. In 2016 bleek evenwel dat dit onderzoek ‘vervuild’ is. Men had gescreende mannen (groep A) vergeleken met niet gescreende mannen (groep B), maar achteraf bleek dat tot 90% van de mannen uit groep B op eigen houtje een PSA-test hadden laten uitvoeren zonder medeweten van de onderzoekers. Nu geldt, bij ons én in Amerika, dat ieder voor zich moet uitmaken of het al dan niet wijselijk is zich te laten screenen ( er is een website die daarbij helpt: www.dekeuzemaken.be, red.). Maar huisartsenverenigingen waaronder Domus Medica, kanten zich tegen screening, net als het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In december maanden zij de ziekenhuizen nog aan niet te screenen op prostaatkanker.” (zie hieronder)

Grote risico’s

De urologen vragen de overheid net om de test opnieuw terug te betalen. Nu vergoedt het RIZIV de PSA-test enkel bij risicopersonen (mannen wiens broer of broer of vader prostaatkanker heeft) . “Vanuit de Belgische vereniging voor Urologen vragen wij dat de test opnieuw voor alle 50-plussers wordt terugbetaald, behalve voor mannen wiens levensverwachting onder de tien jaar is gezakt. Als de ziekte op jonge leeftijd wordt ontdekt, is het risico het grootst dat ze snel verloopt.”, aldus nog prof. Lumen. Hij geeft grif toe dat er in het verleden een probleem was met overbehandeling. “Met verschrikkelijke gevolgen. Mannen die géén behandeling hadden moeten krijgen, werden geopereerd en onnodig blootgesteld aan het risico op urineverlies en impotentie. Onze richtlijnen zijn intussen bijgesteld. Na een afwijkende PSA-test volgt een MRI-scan. Enkel als die afwijkend is volgt een prostaatpunctie, om te bepalen of de tumor slapend is of behandeld moet worden”.

“Als de urologen overtuigd zijn van de noodzaak van deze herziening, nodigen wij hen uit dit aan te kaarten bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg”, reageert het kabinet van minister Maggie De Block. Volgens het Agentschap Zorg is er nog niet ontegensprekelijk aangetoond dat de voordelen van een screening opwegen tegen de nadelen.