Na een lange werkdag een glas wijn, hoe (on)gezond is dat? “Met een beetje pech raak je er meer gestresst van”

“Gaan we lekker wijnen?” Iedereen die het komische programma ‘Chateau Meiland’ kijkt, kent deze oneliner. Na een lange - of in het geval van Martien Meiland: niet zo lange - werkdag verdienen we een borreltje om te ontspannen. Want dat wijntje staat symbool voor een beetje troost, en dat moet kunnen. Toch?

Veel mensen denken alleszins van wel. Goed Gevoel deed vorig jaar nog een bevraging met UGent bij 995 vrouwen tussen 18 en 65 jaar. Daaruit bleek dat 58,2 procent van de vrouwen die alcohol gebruiken, gewoonlijk één of twee glazen drinkt per dag.

Overgang van werk naar vrije tijd

“Dat is begrijpelijk”, sust Paul Van Deun, de auteur van het boek ‘Het gekaapte brein’, dat onder meer gaat over de neurobiologische inzichten achter een alcoholprobleem. “Het is een algemeen cultuurfenomeen om de werkdag af te sluiten met een drankje. Daarom zijn er zoveel afterworks of recepties op kantoor. In Nederland hebben ze er zelfs een uitdrukking voor: als de vijf in de klok zit, is het borreltijd. We hebben nood aan een overgang van de werkdag, die veel aandacht en concentratie vergde, naar een ontspannen avond. In extreme gevallen willen mensen de stress kwijtraken met een glas alcohol.”

“Het helpt niet dat je in series, soaps en films geregeld ziet dat personages een wijntje of biertje naar binnenkappen. Samen op stap na het werk: wijn. De partner betrapt op een affaire: wijn, en doe het glas maar goed vol. Is er een conflict? Ook dan zal iemand wel te diep in het glas gekeken hebben”, zo gaat de expert verder. “Zelfs de alcoholindustrie speelt daar soms op in. Zo is er ooit een radio-advertentie van Filliers geweest, die afgespeeld werd wanneer mensen in de file stonden. ‘Nog even en je bent thuis en je kan een jenevertje drinken.’ Tjah, dat is slimme reclame.”

Alcohol verstoort de communicatie tussen je ratio en je gevoel, waardoor je ontspant Klinisch psycholoog en verslavingsspecialist Paul Van Deun.

De vraag is dan: werkt het drankje echt om te relaxen of zit het gewoon in ons hoofd? “Als je werkt, is er altijd een interactie tussen je ratio en je gevoelens. Bijvoorbeeld: je denkt na over een presentatie die je maakt, maar je volgt eveneens je buikgevoel om te weten of een PowerPoint-slide in orde is. Als de communicatie tussen ratio en gevoel losser wordt, ontspan je. En daar zorgt alcohol voor.”

Niet zonder risico

Is het ook de beste manier om lekker zen te worden? Daarover is Van Deun duidelijk: neen. Volgens hem hangt er immers een groot risico aan vast. “Studies hebben aangetoond dat de impact van alcohol minimaal is als je tien standaardconsumpties spreidt over een hele week. Het gaat dan over een glas bier van 25 centiliter of een kleiner glas wijn. Maar vergis je niet: alcohol is en blijft een toxische stof. Drink je meer dan tien consumpties per week? Dan stijgt de kans op kankers en hart- en vaatziektes exponentieel.”

Als je elke werkdag beëindigt met een drankje tegen stress, creëert je een gewoonte die stresserend is Klinisch psycholoog en verslavingsspecialist Paul Van Deun.

En dat is niet het enige. “Met een beetje pech raak je er juist meer gestresst van”, waarschuwt Van Deun. “Als je met grote regelmaat drinkt na het werk voor een scheutje zen, wordt het een gewoonte die je moét doen. Dat zie je ook bij rokers. Ze steken een sigaret op tegen stress, maar kunnen niet roken waar en wanneer ze willen, dus doen ze het tijdens een rookpauze. Nicotine gaat het motivatiesysteem in je hersenen zodanig bespelen dat je voor de rookpauze stress voelt, als aanmoediging om tijdig naar een sigaret te verlangen en naar het rookkot te snellen. Bij alcohol zie je ‘t zelfde. Het is niet erg om een fles te ontkurken wanneer je iets bijzonder meemaakt, of moet bekomen van een ernstige situatie. Maar als je elke werkdag beëindigt met een drankje tegen stress, creëert je een gewoonte die stresserend is.”

Betere alternatieven

Kortom, je gaat beter op zoek naar andere overgangsrituelen om de werkstress van je af te schudden. “Met de trein of het openbaar vervoer naar huis pendelen is ideaal. Het verstand op nul. Blik op oneindig. Perfect om los te komen van de werkdag. Het helpt ook om je kinderen op te halen van school. Zij vragen meteen aandacht en hup, dan is de werkdag snel vergeten. Anderen hebben de gewoonte om bij thuiskomt een appel te schillen of een kostuum om te ruilen voor comfortabele kledij. Zelfs het ontkurken van een fles en het uitschenken in een glas kan een goeie routine zijn. Maar kies dan eens voor een non-alcoholisch drankje. Dat werkt evengoed.”

