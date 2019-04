Mythe ontkracht: “Zelfs één glaasje wijn is gevaarlijk” FVI

05 april 2019

12u22

Bron: AD 32 Fit & Gezond Gezond drinken bestaat niet, ook dat ene glaasje wijn bij het eten kan je beter laten staan. Nieuw grootschalig onderzoek laat zien dat zelfs matige drinkers gezondheidsrisico’s lopen. Nul glazen per dag is het beste advies.

De mythe dat een glaasje alcohol per dag geen kwaad kan en zelfs gezondheidsvoordelen heeft, is nog steeds behoorlijk hardnekkig. Lang dacht men immers dat matige alcoholconsumptie mensen kon beschermen tegen een beroerte of andere aandoeningen. “Geniet, maar drink met mate’’, was het heersende credo.



Maar het nieuwste onderzoek naar de gevolgen van alcoholconsumptie, gepubliceerd in het gerenommeerde blad The Lancet, haalt dat idee volledig onderuit. Ook matige drinkers lopen het risico op een beroerte en hartfalen, stellen onderzoekers.

Impact

Het onderzoek, uitgevoerd door zowel Britse als Chinese wetenschappers, gebruikt informatie van ruim een half miljoen Chinese proefpersonen. De wetenschappers koppelden gegevens over hun levensstijl aan genetica, om zo duidelijke conclusies te trekken over de impact van alcohol op hart- en vaatziekten. Doordat er in dit nieuwe onderzoek naar meer informatie wordt gekeken dan in de meeste eerdere studies, is de impact op de gezondheid beter te meten.



De wetenschappers richten zich op Chinese proefpersonen, omdat mensen uit sommige Aziatische landen een mutatie in hun dna hebben, waardoor alcohol moeilijker kan worden afgebroken. De gevolgen ervan voor hun gezondheid zijn daarom extra goed te meten. Wetenschappers benadrukken dat de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar elke bevolking op de wereld.

In het verleden werd vaak geconcludeerd dat geheelonthouders eerder stierven dan matige drinkers

In het verleden werd vaak geconcludeerd dat geheelonthouders eerder stierven dan matige drinkers. Bij die onderzoeken werd vaak niet naar andere factoren gekeken, zoals genetica of de levensstijl van mensen. De onderzoeken kampten dus met methodologische mankementen, waardoor vaak de conclusie werd getrokken dat een beetje alcohol beter is dan helemaal geen alcohol.



