Muntjes helpen niet bij een slechte adem, maar dit werkt wel ND

17u30

Bron: Metro UK 32 thinkstock Fit & Gezond Nog snel een rolletje muntjes in je handtas gestopt, je weet maar nooit wat de zaterdagavond brengt? Niet zo'n goed idee, blijkbaar. Muntjes en kauwgom kunnen het probleem zelfs erger maken, waardoor je beter je heil zoekt in andere middeltjes.

Muntjes en kauwgom mogen dan wel een snelle oplossing zijn om je adem te verfrissen, op lange termijn zoek je beter naar een alternatief. Vooral de suiker in muntjes is nefast voor je mondhygiëne, zo schrijft Metro UK, die raad vroegen aan tandarts Raha Sepehrara. Muntjes zorgen voor een chemische reactie in je mond, waardoor de natuurlijke bacteriën in je speeksel in zuren veranderen. Niet alleen beschadigen die op termijn je tanden, het zorgt ironisch genoeg ook voor een slechte geur.

"De meeste muntjes en kauwgoms bevatten suiker, die de bacteriën voeden die voor een mondgeur zorgen," legt de tandarts uit. "Niet alleen zorgt dat op termijn voor een nog slechtere adem, het werkt ook tandbeschadiging in de hand." Suikervrije muntjes of kauwgom kunnen een oplossing bieden, maar ook die lossen het probleem enkel tijdelijk ook, tipt de tandarts.

Dehydratatie als oorzaak

"Heb je regelmatig last van een slechte adem, raadpleeg dan je tandarts." De vaakst voorkomende oorzaken van een slechte adem kunnen voeding en dehydratatie zijn, maar ook schade aan het tandvlees, tandplak of bacteriën in de mond kunnen de boosdoener zijn, waardoor een check-up geen overbodige luxe is. Daarnaast zijn veel koffie, alcohol, sporten of zweten ook mogelijke oorzaken, omdat je lichaam daardoor gedehydrateerd raakt. Diëten met veel proteïnen kunnen ook voor een slechte adem zorgen, net zoals bepaalde medicatie.

Harde groenten, kruiden en tandpasta

Een slechte adem voorkomen? Maak je tanden en tong regelmatig schoon, drink genoeg water en sla geen maaltijden over. In plaats van een pakje kauwgom stop je beter een tube tandpasta in je handtas, waarmee je snel even over je tanden wrijft met je vingers om de bacteriën aan te pakken. Ook kauwen op harde, rauwe groenten en fruit zoals radijsjes en appels kan helpen, omdat ze tandplak verwijderen en de productie van speeksel stimuleren. Hetzelfde geldt voor zure voedingsmiddelen, die ook zorgen voor meer speekselproductie. Kruiden zoals kaneel, kruidnagel, peterselie, venkel en dille kunnen ook helpen, omdat ze bestanddelen bevatten die de geurveroorzakende bacteriën doden.