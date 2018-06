Muizen leven tot 40% langer met extreem streng dieet, mensen ook? Steven Stroeykens

09 juni 2018

13u44 2 Fit & Gezond Bij dieren was het al langer bekend: een streng dieet kan het leven sterk verlengen. Nu is er voor het eerst een aanwijzing dat het misschien ook bij mensen zou kunnen werken.

Als een muis heel weinig te eten krijgt, zodat ze net niet verhongert, dan leeft ze langer, veel langer dan normaal. Het moet wel een zorgvuldig uitgebalanceerd dieet zijn, met alle noodzakelijke vitaminen. Als aan die voorwaarde voldaan is, dan leven muizen op een extreem streng dieet dertig tot veertig procent langer dan normaal, en in sommige gevallen zelfs 65 procent langer, en ook nog in redelijk goede gezondheid. Dat is bij laboratoriumproeven vastgesteld.

